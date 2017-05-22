Марк Цукерберг отверг предположения о планах занять выборную должность

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг задался целью в течение этого года посетить все американские штаты, где ему еще не довелось побывать. Это, однако, не означает, что предприниматель планирует занять выборную должность.

"Некоторые спрашивают меня, означает ли моя задача намерение избираться на (государственную) службу. Нет, это не так", - отметил он, добавив, что в настоящий момент вместе с супругой Присциллой Чан воплощает в жизнь высказанное в Новый год желание побывать и поговорить с жителями всех штатов страны, которые ему не довелось посетить ранее. Несколько дней назад их видели в Мэне, а в воскресенье - в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд).

Как пояснил Цукерберг, он ставит перед собой задачу "узнать что-то полезное о чаяниях и трудностях людей, их мыслях о работе и обществе". "После первых путешествий меня начали спрашивать, что именно я усвоил, но я не хочу обобщать, потому что каждый штат чем-то отличается от остальных. Мне предстоит еще многое узнать, хотя уже сейчас я вижу общие черты", - написал глава компании в своем Facebook.

Он также стремится развить более "широкий взгляд на перспективы развития, чтобы наилучшим образом служить сообществу из почти 2 млрд пользователей Facebook и в наилучшей степени содействовать равным возможностям" при реализации совместной с супругой инициативы. Цукерберг и Чан познакомились почти 14 лет назад, когда учились в Гарвардском университете, и поженились весной 2012 года. В 2015 году они обещали пожертвовать на благотворительные цели 99% своей доли в компании.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана в 2004 году Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой компании Facebook. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,71 млрд пользователей во всем мире.