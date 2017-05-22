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СМИ: на юге Туниса в ходе акции протеста погиб один человек

Международная панорама
22 мая, 19:12 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов

Сразу после случившегося демонстранты начали поджигать покрышки и бросать в полицейских камни

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ТУНИС, 22 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Один из демонстрантов погиб в ходе акции протеста в Татуин (административный центр одноименного губернаторства) на юге Туниса.

Об этом сообщил тунисский информационный портал Business News со ссылкой на медицинский источник.

По его данным, погибшим оказался 20-летний гражданин республики, который получил тяжелые травмы головы и грудной клетки в результате наезда на него автомобиля сил безопасности. Прокуратура Туниса распорядилось провести расследование по факту гибели мирного жителя, а также в отношении причинения увечий другим пострадавшим, которые находятся в больнице.

В то же время, как отмечает информационное агентство Tunis Afrique Presse, после гибели одного из протестующих ситуация вышла из под контроля, демонстранты начали поджигать покрышки и бросать в полицейских камни. В ходе столкновений со стражами правопорядка манифестанты подожгли местные отделения нацгвардии и полиции, а также сожгли один автомобиль сил безопасности. Позднее участники акции предприняли попытку проникновения в штаб-квартиру провинциальной администрации, которая была отражена полицией, применившей слезоточивый газ.

На протяжении нескольких недель жители наиболее депрессивных южных регионов страны регулярно устраивают акции протеста, требуя от местных властей и руководства страны решения проблемы занятости и национализации природных ресурсов. Протестующие организовали сидячие забастовки около объектов нефтегазовой промышленности, которые переросли в блокирование работы насосных станций газопроводов.

10 мая президент Туниса Бежи Каида эс-Себси в ходе своего обращения к нации заявил о том, что армия будет защищать объекты промышленности, прежде всего нефтегазовой, от попыток препятствовать их нормальному функционированию со стороны митингующих. Он подчеркнул, что "любой желающий протестовать может это делать, но в рамках закона".

Министр национальной обороны Туниса Фархат Хоршани в свою очередь сообщил, что войска будут защищать промышленные объекты республики в ходе возможных протестных акций, но в четком соответствии с законом. "Тунисская армия по требованию президента страны Бежи Каида эс-Себси будет осуществлять защиту объектов тунисской промышленности от их возможного блокирования со стороны протестующих, но в четком соответствии с законодательной базой, - отметил он, выступая перед депутатами Ассамблеи народных представителей (парламента) Туниса. - Вооруженные силы не будут вступать в столкновения с протестующими, в их задачу входит лишь обеспечение безопасности объектов промышленности".

"Применение силы возможно только в случаях экстренной необходимости - при возникновении серьезной угрозы объектам, либо в случае выхода ситуации из-под контроля и возникновения хаоса", - добавил глава оборонного ведомства.

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