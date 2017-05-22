Де Мистура: Дамаск и оппозиция стали меньше обвинять друг друга в ходе переговоров

ООН, 22 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Делегации правительства Сирии и оппозиции на переговорах в Женеве стали вести себя более конструктивно, а также совершают все меньше демаршей и нападок друг на друга. Об этом заявил в понедельник специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступая на заседании Совета Безопасности.

Эмиссар напомнил, что в шестом раунде переговоров, который проходил с 16 по 19 мая, приняли участие все приглашенные делегации. "Процесс сейчас наталкивается на меньшее количество препятствий в виде политических жестов, возможных выходов (из зала переговоров), возражений по процедурным вопросам, нападок друг на друга и даже сомнений в легитимности другой стороны. Мы очень сильно настаивали на этом и добились этого", - сказал спецпосланник.

Он подтвердил, что планирует созвать новый раунд переговоров в июне, а также рассказал о состоявшихся на прошлой неделе встречах на уровне экспертов, которые идут параллельно с основными дискуссиями и затрагивают в том числе вопросы конституционной реформы. По его словам, к участию в них могут быть привлечены делегации "московской" и "каирской" групп наравне с оппозиционерами так называемой эр-риядской платформы. "Это пошлет важный новый сигнал о сплоченности оппозиции и может стать шагом к взаимопониманию", - подчеркнул де Мистура. Он также сообщил, что начинает "серию углубленных консультаций" с представителями гражданского общества Сирии.

"Естественно, предстоит проделать огромную работу. Мы понимаем, что остаются серьезные разногласия между сторонами по основным вопросам", - признал спецпосланник. Вместе с тем он отметил, что в настоящий момент сформирована повестка для переговоров и с организацией дополнительных встреч на экспертном уровне "предпринят еще один шаг в подготовке почвы для подлинных переговоров", которые он надеется провести в ближайшее время.