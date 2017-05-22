Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ

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КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Большинство депутатов фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) в Верховной раде Украины высказались против введения виз с Россией.
Об этом сообщил заместитель руководителя фракции Алексей Гончаренко.
"Сегодня на заседании фракции звучали разные мнения. Большинство высказывалось против такой инициативы их коллег, которые озвучивали свою позицию по вопросу введения виз (с РФ). Но никакие решения мы не принимали", - сказал Гончаренко журналистам.
По его словам, БПП может предметно обсудить инициативу о введении визового режима с РФ и "сформировать позицию по ней на своем заседании в четверг, 25 мая". "Было предварительное обсуждение. Никакие решения не принимались, потому что такого пункта пока нет в повестке дня на неделю. Возможно, мы вернемся к обсуждению этого вопроса в четверг", - отметил он.
Гончаренко подчеркнул, что на заседании фракции высказывались сомнения в реализации визового режима с РФ. "Кроме того, очевидно, что РФ в таком случае зеркально также введет визы и для украинских граждан, и в таком случае придется открыть российские консульские отделения в областных центрах", - отметил депутат, добавив, что "для многих украинцев получить визу будет проблемой". Он подчеркнул, что в идее визового режима с РФ "есть много минусов, а плюсы не совсем очевидны".