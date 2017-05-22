Источник: россиян Карпенко и Крутилина планируется депортировать в РФ 22 мая

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НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко, Алексей Качалин/. Россиян Дмитрия Карпенко и Алексея Крутилина, осужденных 28 апреля за попытку организации незаконного экспорта высокотехнологичной продукции из США, планируется депортировать в РФ в понедельник 22 мая. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил осведомленный источник.
"Их планируется депортировать сегодня рейсом авиакомпании KLM", - уточнил источник.
В прокуратуре Восточного округа штата Нью-Йорк, которая занималась делом россиян, корреспонденту ТАСС рекомендовали обратиться за подтверждением в Службу таможенного и иммиграционного контроля США. Она пока не предоставила ответ на запрос.
В апреле в ходе судебных слушаний под председательством федерального судьи Лео Глассера представитель прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка Питер Болдуин заявлял, что россияне должны быть депортированы в самое ближайшее время. Как сообщалось ранее, для Карпенко и Крутилина, которые после завершения суда находились в федеральном центре временного содержания, имеются необходимые документы на въезд на территорию России.
33-летний Карпенко и 27-летний Крутилин были арестованы в октябре прошлого года в Денвере (штат Колорадо), а их соучастник - натурализованный гражданин США Алексей Барышефф - в Нью-Йорке. Прежде им инкриминировался "сговор с целью приобрести технологически новейшую микроэлектронику у производителей и поставщиков в США с целью экспортировать этот товар в Россию". Арестованным вменялось в вину то, что с 1 февраля 2015 года по 5 октября 2016 года они действовали "в обход системы лицензирования, разработанной правительством (Соединенных Штатов) для контроля над экспортом" такой продукции.
В начале марта американские власти информировали о том, что россияне согласились признать свою вину. До согласия признать себя виновными им грозило 25 лет тюрьмы и штраф в размере $1 млн каждому.