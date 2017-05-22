Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху заверил Трампа в том, что впервые увидел реальный шанс на мир в регионе

Международная панорама
22 мая, 20:59 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Также израильский премьер выразил мнение, что Израиль и США вместе смогут "остановить иранский марш агрессии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил в понедельник президента США Дональда Трампа в том, что он впервые увидел шанс на достижение мира в регионе.

"Впервые за многие годы, за все время моей жизни я вижу реальный шанс на перемены, - сказал Нетаньяху в ходе совместного с Трампом заявления для прессы по итогам переговоров в Иерусалиме. - С нетерпением жду возможности плотно работать с вами по достижению мира в нашем регионе".

"Общие опасности превращают врагов в партнеров", - сказал Нетаньяху, выразив готовность работать с инициативами Трампа, который ранее в понедельник прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, где он встречался с рядом лидеров арабских стран.

Трамп ранее в ходе нескольких заявлений в Иерусалиме констатировал сближение позиций напуганных Ираном арабских стран и Израиля.

После переговоров с Трампом в Иерусалиме Биньямин Нетаньяху также выразил мнение, что Израиль и США вместе смогут остановить иранскую агрессию и не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

"Я уверен, что вместе мы сможем остановить иранский марш агрессии и террора в регионе и сорвать планы Ирана, направленные на обладание ядерным оружием", - сказал премьер. Он также указал, что "в Израиле ценят новые подходы США" к иранскому вопросу в сравнении с администрацией Барака Обамы.

Ранее в понедельник Трамп заверил Нетаньяху, что у Ирана "никогда не будет ядерного оружия". До этого на переговорах с президентом Израиля Реувеном Ривлиным Трамп заявил, что "Израиль и США могут заявить в один голос, что никогда нельзя допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Иран Израиль
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве ожидается "розовое" лето
2
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
3
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
4
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нет
5
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
6
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама