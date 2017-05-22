Нетаньяху заверил Трампа в том, что впервые увидел реальный шанс на мир в регионе

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил в понедельник президента США Дональда Трампа в том, что он впервые увидел шанс на достижение мира в регионе.
"Впервые за многие годы, за все время моей жизни я вижу реальный шанс на перемены, - сказал Нетаньяху в ходе совместного с Трампом заявления для прессы по итогам переговоров в Иерусалиме. - С нетерпением жду возможности плотно работать с вами по достижению мира в нашем регионе".
"Общие опасности превращают врагов в партнеров", - сказал Нетаньяху, выразив готовность работать с инициативами Трампа, который ранее в понедельник прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, где он встречался с рядом лидеров арабских стран.
Трамп ранее в ходе нескольких заявлений в Иерусалиме констатировал сближение позиций напуганных Ираном арабских стран и Израиля.
После переговоров с Трампом в Иерусалиме Биньямин Нетаньяху также выразил мнение, что Израиль и США вместе смогут остановить иранскую агрессию и не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.
"Я уверен, что вместе мы сможем остановить иранский марш агрессии и террора в регионе и сорвать планы Ирана, направленные на обладание ядерным оружием", - сказал премьер. Он также указал, что "в Израиле ценят новые подходы США" к иранскому вопросу в сравнении с администрацией Барака Обамы.
Ранее в понедельник Трамп заверил Нетаньяху, что у Ирана "никогда не будет ядерного оружия". До этого на переговорах с президентом Израиля Реувеном Ривлиным Трамп заявил, что "Израиль и США могут заявить в один голос, что никогда нельзя допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие".