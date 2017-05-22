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Трамп: США готовы работать с любой страной, которая противостоит радикализму

Международная панорама
22 мая, 21:36 дата обновления: 22 мая, 22:02 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 22, мая. /ТАСС

Президент США также отметил, что радикализм является причиной бессмысленного кровопролития как на Ближнем Востоке, так и во всем мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы работать с любой страной, которая пытается искоренить радикализм, являющийся причиной "бессмысленного кровопролития" как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. С такими словами выступил президент США Дональд Трамп в ходе совместного заявления для прессы по итогам переговоров в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Америка приветствует усилия любой страны, которая хочет заниматься тяжелой, но крайне необходимой работой - искоренением радикальных идеологий, ставших причиной бессмысленного кровопролития и стольких убийств здесь и по всему миру. Мы хотим работать вместе. Я верю, что новый уровень партнерства возможен и будет достигнут. Это принесет безопасность региону, Соединенным Штатам и процветание миру", - сказал Трамп.

В этом контексте он упомянул "возобновившиеся усилия", направленные на урегулирование между Израилем и Палестиной. "Я благодарю премьер-министра за его приверженность к продолжению процесса мирного урегулирования. Он прикладывает много усилий, это нелегко. Но у меня есть чувство, что в итоге мы добьемся этого", - добавил Трамп.

Американский лидер заметил, что в ходе своей первой зарубежной поездки он увидел "множество обнадеживающих знаков" того, что у ближневосточного региона может быть более мирное будущее. Он также указал на то, что лидеры мусульманского мира во время прошедшей на выходных конференции в Саудовской Аравии выразили ту же обеспокоенность, которую разделяют США. Она касается террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), "растущих амбиций Ирана, его возвращения к прежним достижениям, а также угрозы экстремизма". "Я рад тому, что они выразили желание сотрудничать в борьбе с терроризмом и идеологией ненависти", - резюмировал хозяин Белого дома. 

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