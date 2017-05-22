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Мэй: Великобритания откажется от невыгодной сделки с Брюсселем по условиям Brexit

Международная панорама
22 мая, 22:19 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Британского премьера попросили прокомментировать ее недавнее заявление о том, что Великобританию ждут "мрачные" перспективы в случае провала переговоров с Брюсселем

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ЛОНДОН, 22 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Правительство Великобритании предпочтет отказаться от заключения соглашения с Брюсселем по условиям Brexit, нежели подпишет невыгодную для страны сделку. Об этом в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявила в понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

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Британского премьера попросили прокомментировать ее недавнее заявление о том, что Великобританию ждут "мрачные" перспективы в случае провала переговоров с Брюсселем. "Я сказала, что отсутствие соглашения лучше, чем плохая сделка. Я думаю, как я уже говорила, что здесь (в Великобритании) есть люди, которые готовы подписать любое соглашение", - сказала она.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit. Британские депутаты в апреле поддержали предложение британского премьера провести досрочные всеобщие парламентские выборы 8 июня. По замыслу главы британского правительства, они должны завершиться убедительной победой консерваторов и существенно укрепить их позиции в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС.

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