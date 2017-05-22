В США 23 человека пожаловались в суд на притеснения на телеканале Fox News

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Число бывших и действующих сотрудников Fox News, пожаловавшихся в судебные органы на домогательства и дискриминацию по расовому или половому признаку на руководство этого американского телеканала, возросло в понедельник до 23. Об этом сообщило информационное агентство AP.

Согласно его данным, в понедельник дополнительно три иска было подано на Fox News в Нью-Йорке. Так, некая Адаса Бланко требует возмещения морального ущерба, который нанесла ей расистскими высказываниями руководитель финансового департамента телеканала Джудит Слейтер. Бланко утверждает, что она безрезультатно жаловалась начальству на Слейтер за восемь лет до ее отставки.

Еще одна сотрудница телеканала возмущена тем, что ее непосредственный начальник сообщил ей об увольнении через три дня после того, как узнал о беременности подчиненной. Наконец, работница службы радиовещания на Fox News упрекает начальство в игнорировании жалоб на угрожающее поведение коллеги.

Как сообщила ранее телекомпания CNN, Fox News с лета прошлого года выплатил в целом около $45 млн женщинам, обвинявшим в домогательствах и дискриминации по половому признаку бывшего главу этого американского телеканала Роджера Эйлса. Последний скончался 18 мая в возрасте 77 лет. Эйлс был вынужден подать в отставку в июле минувшего года из-за скандала, разразившегося после того, как две экс-ведущие телеканала - Гретчен Карлсон и Мегин Келли - обвинили его в домогательствах.

В сентябре того же года Fox News урегулировал исковые претензии Карлсон. По данным CNN, ей было предложено $20 млн в обмен на отзыв иска. Позднее со схожими обвинениями в адрес бывшего руководителя Fox News выступила еще одна ведущая - Андреа Тантарос. При этом, как сообщала газета The Wall Street Journal, Эйлса в домогательствах обвинили более десятка женщин.

Fox News входит в состав конгломерата 21st Century Fox Руперта Мердока и считается влиятельным рупором консерваторов на американском телевидении, являясь главным конкурентом CNN.