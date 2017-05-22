Экс-президент Панамы Мартинелли объявлен в международный розыск по линии Интерпола

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МЕХИКО, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Интерпол объявил в международный розыск бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли (2009-2014 гг.). Об этом сообщила газета La Prensa.
Мартинелли покинул Панаму в конце января 2015 года. Существуют предположения, что он проживает в городе Майами, штат Флорида. В июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос об экстрадиции политика, который пока не был удовлетворен.
Власти латиноамериканской страны обвиняют Мартинелли в совершении ряда преступлений, связанных с организацией незаконной прослушки телефонных переговоров, а также в коррупции. Если он будет признан виновным по итогам судебного разбирательства, то ему может грозить до 21 года лишения свободы.
Сам Мартинелли неоднократно заявлял, что стал "жертвой политического преследования" со стороны действующего правительства Панамы во главе с президентом Хуаном Карлосом Варелой.