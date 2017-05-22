Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

120 тыс. жителей Мосула вернулись в освобожденные от ИГ районы города

Международная панорама
22 мая, 23:56 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул, а 19 февраля премьер- министр Хейдар аль-Абади дал старт новому этапу кампании по выдворению боевиков из западных кварталов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 22 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Около 120 тыс. жителей иракского города Мосул вернулись в свои дома в районах, освобожденных от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке Ян Кубиш, выступая на заседании Совета Безопасности.

"С начала военной операции по освобождению Мосула в середине октября 700 тыс. человек покинули свои дома, и примерно одна пятая из них смогла вернуться", - сказал он. Эмиссар указал, что создание условий для возвращения людей должно быть одним из приоритетов правительства Ирака.

По его словам, в подконтрольных ИГ кварталах Мосула находятся около 200 тыс. человек, которые испытывают "острую нехватку продовольствия и воды, а также могут подвергнуться бомбардировкам и попасть под перекрестный огонь". Между тем, спецпредставитель генсека выразил уверенность в том, что "дни так называемого халифата ИГ в Ираке сочтены", а освобождение Мосула - главного оплота группировки в стране - неизбежно.

Говоря о внутриполитической ситуации в Ираке, он подчеркнул, что процесс общенационального примирения будет успешным только при условии, если он будет проводится с учетом чаяний народа, а не только политиков. По словам Яна Кубиша, возглавляемая им Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) твердо настроена на оказание помощи народу страны в урегулировании кризиса на основе ряда ключевых принципов, которые включают уважение иракской конституции и сохранение территориальной целостности страны, а также обеспечение гражданских свобод всех иракцев, включая право на участие в политической жизни.

Выступая на заседании СБ ООН, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков признал "определенные успехи" иракцев в борьбе с терроризмом, однако отметил, что обстановка в стране "остается напряженной" и "требует повышенного международного внимания с целью оказания содействия правительству Ирака". По его словам, террористы "сохраняют присутствие в целом ряде провинций и городов, используют мирных жителей в качестве живого щита" и все чаще применяют химическое оружие. Дипломат высказался за проведение "объективного расследования" этих преступлений, в том числе с подключением механизма ООН и ОЗХО, созданного для расследования химических атак в Сирии.

Кампания против ИГ в Мосуле началась 17 октября прошлого года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул, а 19 февраля премьер- министр Хейдар аль-Абади дал старт новому этапу кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В уличных боях с террористами задействованы военизированные отряды полиции, силы быстрого реагирования и армейский спецназ, поддержку с воздуха оказывает правительственная авиация и ВВС западной коалиции во главе с США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве ожидается "розовое" лето
2
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
3
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
4
Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца
5
Mail.Ru Group выплатит приз программисту, которого британцы лишили награды
6
Избитый в Канкуне россиянин Макеев выписан из реанимации
7
Неизвестный открыл стрельбу из оружия в Химках
Темы дня
Загрузка...
Реклама