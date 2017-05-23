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На конференции ОБСЕ высокого уровня в Вене обсудят борьбу с терроризмом

Международная панорама
23 мая, 1:10 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 23, мая. /ТАСС

Участники обратят внимание на роль религиозных общин в предотвращении распространения экстремизма, привлечение молодежи, а также противодействие радикализации в тюрьмах

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ВЕНА, 23 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов и депутат Госдумы, спецпредставитель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Николай Ковалев примут участие в конференции ОБСЕ по борьбе с терроризмом, которая открывается 23 мая в австрийской столице и продлится два дня.

Главной темой дискуссии станет "предотвращение и противодействие насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму", сообщил ранее Николай Ковалев. Он уточнил, что приглашен на форум как спецпредставитель ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом. "Нам предстоит презентовать проект о том, как российские государственные органы сотрудничают с общественниками в сфере борьбы с терроризмом", - отметил парламентарий.

Как сообщили ТАСС в ОБСЕ, в конференции примут участие действующий председатель ОБСЕ, министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Себастьян Курц, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, еврокомиссар по союзу безопасности ЕС Джулиан Кинг, представители различных структур ООН, ЕС, Шанхайской организации сотрудничества, специальный представитель председателя ОБСЕ по вопросам борьбы с радикализацией Петер Нойман, а также почти 500 экспертов из разных стран мира.

Как ожидается, они проведут обмен мнениями о национальном опыте и международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом. В центре внимания участников конференции также будет роль религиозных общин в предотвращении распространения экстремизма, борьба с идеологией терроризма и его пропагандой, роль женщин в противостоянии экстремизму и привлечение к этому молодежи, а также противодействие радикализации в тюрьмах.

Ранее Ковалев предложил ПА ОБСЕ разработать и принять Антитеррористический кодекс, создать секцию Международного суда государств - членов ассамблеи для судебного разбирательства и осуждения лиц, занимающихся террористической деятельностью, а затем организовать международную пенитенциарную систему государств - членов ассамблеи для содержания в ней лиц, осужденных Международным судом.

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