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Сенат Конгресса США утвердил губернатора Айовы на пост посла в КНР

Международная панорама
23 мая, 1:22 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Терри Брэнстед, кандидатуру которого поддержали в Республиканской и Демократической партиях, считается давним другом председателя КНР Си Цзиньпина

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ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сенат Конгресса США утвердил в понедельник губернатора штата Айова Терри Брэнстеда новым американским послом в Китае. За него проголосовало большинство сенаторов. В декабре прошлого года на тот момент избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру губернатора.

Ее поддержали как в Республиканской, так и в Демократической партиях. Так, старший демократ сенатского комитета Конгресса по иностранным делам Бенджамин Кардин считает, что Брэнстед "отвечает всем необходимым требованиям" для должности посла США в Китае. Этот комитет в начале мая единогласно одобрил назначение.

Пекин поможет с КНДР

Сам Брэнстед ранее заявлял, что Пекин может сыграть ключевую роль в решении проблемы КНДР. "Китай способен сыграть критически важную роль в том, чтобы убедить Северную Корею свернуть свою ядерную и ракетную программы", - заявил он, выступая в профильном комитете на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры. Губернатор штата Айова также указал, что это - "стратегическая политика, которая укрепит безопасность США, Китая и всего мира".

Брэнстед заверил, что новая администрация США намерена проводить, как и ее предшественники, политику "одного Китая", несмотря на состоявшийся в декабре телефонный разговор между Трампом и главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Эта беседа прошла после победы республиканца на ноябрьских выборах, но до его инаугурации. По словам Брэнстеда, Вашингтон выступает за мирное урегулирование разногласий между Пекином и Тайбэем "таким образом, который был бы приемлем для обеих сторон (Тайваньского - прим. ТАСС) пролива".

Связи с Китаем

Брэнстед, по данным агентства Bloomberg, считается "давним другом председателя КНР Си Цзиньпина". Они познакомились в 1985 году, когда Си Цзиньпин, будучи еще провинциальным партийным функционером, приезжал в составе китайской делегации в Айову по программе породненных городов. С тех пор они неоднократно встречались и в США, и в Китае. В окружении губернатора рассказывают, что "несмотря на культурные различия, между ними установились хорошие отношения и произошло это во многом благодаря их общему интересу к сельскому хозяйству".

Брэнстед, просидевший в губернаторском кресле уже 22 года и считающийся в США рекордсменом по этому показателю, активно поддерживал Трампа в борьбе за Белый дом и помог ему одержать в Айове убедительную победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. В ноябре, появившись на одном из предвыборных митингов вместе с Брэнстедом, Трамп заявил своим сторонникам, что губернатор - самый подходящий человек для того, чтобы "заняться Китаем".

Реакция Китая

МИД КНР приветствовал предложение Трампа назначить губернатора Айовы послом США в Китае, заявил ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Лу Кан. "Хочу сказать, что губернатор Терри Брэнстед является нашим давним другом. Надеемся, что он сможет внести вклад в развитие двусторонних отношений", - отметил дипломат.

"Должность посла в Китае является важным мостом, который соединяет две стороны. Кто бы ее ни занял, мы готовы работать с ним на благо улучшения двусторонних отношений", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.

Мнение экспертов

Специалист по американской политике Академии общественных наук Китая Юань Чжэн рассматривает Брэнстеда как "доброго вестника" в американо-китайских отношениях. "Хорошие отношения Брэнстеда с ними обоими (Трампом и Си Цзиньпином - прим. ТАСС) могут позволить ему лучше передавать послания и устранить стратегическое недопонимание через эффективное представительство", - считает он. Вместе с тем, Юань Чжэн допускает, что дипломатия "может обернуться серьезным вызовом, поскольку отношения всегда осложнены проблемами". Для китайско-американских отношений такой проблемой может быть Тайвань, полагает эксперт.

Профессор Фуданьского университета, руководитель Центра изучения России и Центральной Азии Чжао Хуашэн, принимавший участие в прошедшей в Сингапуре конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай", в беседе с ТАСС рассказал, что назначение Брэнстеда послом США в Пекине "вселяет надежду на то, что работа с партнерами будет строиться значительно легче". По его словам, губернатор "имеет хорошие отношения с Китаем, лично знаком с председателем КНР Си Цзиньпином".

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