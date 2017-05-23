Взрыв на стадионе в Манчестере. Хроника событий

После концерта американской певицы Арианы Гранде, проходившего на стадионе "Манчестер-арена", который вмещает 21 тыс. человек, прогремело, по разным данным, один или несколько взрывов. Британская полиция рассматривает произошедшее как террористический акт.

По данным полиции Манчестера, в результате взрыва погибли не менее 19 человек, 50 пострадали.

В настоящий момент к стадиону стянуты десятки полицейских автомобилей и карет скорой помощи. Компания, управляющая железной дорогой, проходящей поблизости от стадиона, сообщила о том, что движение всех поездов на этой ветке прекращено из-за инцидента.