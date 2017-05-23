Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Калифорнии признал вину в попытке продажи военных секретов США

Международная панорама
23 мая, 3:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

49-летний инженер Грегори Аллен Джастис сообщил, что пошел на преступление, так как ему нужны были деньги на лечение серьезно больной жены

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Житель американского штата Калифорния, обвиненный в попытке торговли секретной информацией государственной важности, касающейся в том числе технических особенностей военных спутников США, признал свою вину. Об этом говорится в распространенном сообщении американского министерства юстиции.

По данным следствия, 49-летний инженер Грегори Аллен Джастис, работавший подрядчиком на американское оборонное ведомство, пытался в прошлом году продать конфиденциальную информацию, касающуюся, в частности, программного обеспечения, установленного на некоторых военных и коммерческих спутниках США, человеку, которого он считал сотрудником российской разведки. На самом же деле тот был агентом ФБР, работавшим под прикрытием.

В понедельник Джастис во время судебного заседания полностью признал свою вину. Мужчина, который работал на минобороны США с 2000 года, занимаясь созданием спутников, заявляет, что на преступление он пошел, так как ему нужны были деньги на лечение серьезно больной жены.

Джастису грозит до 35 лет лишения свободы, он продолжает содержаться в одной из калифорнийских тюрем. Приговор будет оглашен в сентябре этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
2
Взрыв на стадионе в Манчестере. Хроника событий
3
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
4
В России заработал сервис бесконтактной оплаты Android Pay
5
Около стадиона "Манчестер-Арена" прогремели два взрыва
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Белый дом подтвердил, что США прекратят безвозмездную военную помощь Украине
Темы дня
Загрузка...
Реклама