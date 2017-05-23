Житель Калифорнии признал вину в попытке продажи военных секретов США

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Житель американского штата Калифорния, обвиненный в попытке торговли секретной информацией государственной важности, касающейся в том числе технических особенностей военных спутников США, признал свою вину. Об этом говорится в распространенном сообщении американского министерства юстиции.

По данным следствия, 49-летний инженер Грегори Аллен Джастис, работавший подрядчиком на американское оборонное ведомство, пытался в прошлом году продать конфиденциальную информацию, касающуюся, в частности, программного обеспечения, установленного на некоторых военных и коммерческих спутниках США, человеку, которого он считал сотрудником российской разведки. На самом же деле тот был агентом ФБР, работавшим под прикрытием.

В понедельник Джастис во время судебного заседания полностью признал свою вину. Мужчина, который работал на минобороны США с 2000 года, занимаясь созданием спутников, заявляет, что на преступление он пошел, так как ему нужны были деньги на лечение серьезно больной жены.

Джастису грозит до 35 лет лишения свободы, он продолжает содержаться в одной из калифорнийских тюрем. Приговор будет оглашен в сентябре этого года.