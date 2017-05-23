Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на крытом городском стадионе как теракт. Об этом говорится в сообщении полиции Большого Манчестера, распространенном в Twitter.
"В настоящее время данный инцидент рассматривается как террористический акт", - отмечается в коммюнике.
Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY— G M Police (@gmpolice) 23 May 2017