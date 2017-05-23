Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт

Выбор редакции

Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца 22 мая, 18:40

Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017 22 мая, 18:34

Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов 22 мая, 12:38

"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг 22 мая, 11:44

С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ 22 мая, 9:17