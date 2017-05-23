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Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт

Международная панорама
23 мая, 3:22 UTC+3

Ранее полиция сообщила о 19 погибших

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Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
© Peter Byrne/PA via AP
Вооруженные полицейские в Манчестере после сообщения о взрыве во время концерта Арианы Гранде
Вооруженные полицейские в Манчестере после сообщения о взрыве во время концерта Арианы Гранде
Вооруженные полицейские в Манчестере после сообщения о взрыве во время концерта Арианы Гранде
© Peter Byrne/PA via AP
Автомобили скорой помощи возле стадиона в Манчестере
Автомобили скорой помощи возле стадиона в Манчестере
Автомобили скорой помощи возле стадиона в Манчестере
© Peter Byrne/PA via AP
Полиция эвакуировала людей со стадиона "Манчестер-Арена"
Полиция эвакуировала людей со стадиона "Манчестер-Арена"
Полиция эвакуировала людей со стадиона "Манчестер-Арена"
© Peter Byrne/PA via AP
Вооруженные полицейские в Манчестере после сообщения о взрыве во время концерта Арианы Гранде
Вооруженные полицейские в Манчестере после сообщения о взрыве во время концерта Арианы Гранде
Вооруженные полицейские в Манчестере после сообщения о взрыве во время концерта Арианы Гранде
© Peter Byrne/PA via AP
Полиция патрулирует Олд Траффорд после взрыва на стадионе "Манчестер-Арена"
Полиция патрулирует Олд Траффорд после взрыва на стадионе "Манчестер-Арена"
Полиция патрулирует Олд Траффорд после взрыва на стадионе "Манчестер-Арена"
© EPA/PETER POWELL
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Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
© Peter Byrne/PA via AP
Вооруженные полицейские в Манчестере после сообщения о взрыве во время концерта Арианы Гранде
© Peter Byrne/PA via AP
Автомобили скорой помощи возле стадиона в Манчестере
© Peter Byrne/PA via AP
Полиция эвакуировала людей со стадиона "Манчестер-Арена"
© Peter Byrne/PA via AP
Вооруженные полицейские в Манчестере после сообщения о взрыве во время концерта Арианы Гранде
© Peter Byrne/PA via AP
Полиция патрулирует Олд Траффорд после взрыва на стадионе "Манчестер-Арена"
© EPA/PETER POWELL

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на крытом городском стадионе как теракт. Об этом говорится в сообщении полиции Большого Манчестера, распространенном в Twitter.

"В настоящее время данный инцидент рассматривается как террористический акт", - отмечается в коммюнике.

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Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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