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Десятки человек пострадали за день протестов в Венесуэле, есть жертвы

Международная панорама
23 мая, 4:21 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

В знак протеста участники антиправительственной манифестации захватили здание Национальной гвардии и сожгли дом, где родился Уго Чавес

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МЕХИКО, 23 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Более 50 человек пострадали в понедельник в ходе антиправительственных манифестаций и беспорядков в ряде регионов Венесуэлы. Только в Каракасе, как заявил глава муниципалитета Чакао Рамон Мучачо, медицинская помощь потребовалась 28 участникам протестов. В штате Баринас, по данным оппозиции, погибли два человека.

"Сегодня репрессии во время протестов в Баринасе унесли жизни Йорман Бервесиа и Альберто Кинтеро", - написал в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи от оппозиционного "Блока демократического единства" Мигель Писарро. В отместку за гибель людей, как сообщает газета National, протестующие захватили здание Национальной гвардии и сожгли дом, где родился бывший президент Уго Чавес.

Согласно подсчетам оппозиции, число погибших с момента начала антиправительственных манифестаций в апреле превысило 50 человек, порядка тысячи пострадали. При этом власти задержали более 2,6 тыс. человек, из них более тысячи до сих пор остаются под стражей.

Поводом для самых массовых акций протеста за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны.

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