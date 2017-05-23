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Белый дом подтвердил, что США прекратят безвозмездную военную помощь Украине

Международная панорама
23 мая, 4:09 UTC+3 /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Отмена программ коснется также Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса и Филиппин

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© AP Photo/Susan Walsh, File

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США планируют прекратить безвозмездную военную помощь десяткам государств, в том числе Украине и заменят ее кредитами. Эту информацию подтвердил в понедельник в беседе с журналистами руководитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвейни, который представлял проект бюджета вашингтонской администрации на следующий год.

"Да, я могу подтвердить это", - отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о сокращении объемов безвозмездной военной помощи десяткам государств, в том числе Пакистану, Филиппинам и Украине.

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"Мы в самом деле меняем пару программ иностранной военной помощи, поскольку вместо того, чтобы давать кому-то $100 млн, можно дать кредитные гарантии на меньшую сумму, и на них на самом деле больше можно будет купить, - пояснил глава АБУ. - Мы не меняем порядок для Египта и Израиля, но для нескольких программ мы действительно предлагаем изменения". Проект бюджета администрации США, который он представлял, будет направлен на рассмотрение в Конгресс. Малвейни добавил, что планы администрации могут незначительно измениться.

В воскресенье американская газета Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон может сократить объем безвозмездной военной помощи десяткам государств, в том числе Украине, или полностью прекратить ее предоставление этим странам. В распоряжение журналистов издания поступили документы Госдепартамента США, из которых следует, что отмена указанных программ может коснуться Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса, Украины и Филиппин. Странам, в отношении которых будут приняты соответствующие решения, США перестанут предоставлять на безвозмездной основе средства на приобретение различного американского военного оборудования, вместо этого им будут выдавать кредиты на данные нужды. При этом, как признают во внешнеполитическом ведомстве США, "маловероятно, что большинство стран будет их брать".

В общей сложности, по оценкам издания, речь идет о конвертации в кредиты военной помощи на $1 млрд. Для вступления в силу данные предложения администрации должны быть утверждены американскими законодателями. В статье говорится, что некоторые из государств, которым США перестанут помогать, могут обратиться за поддержкой к России или Китаю. В документах внешнеполитического ведомства США также отмечается, что "указанные сокращения могут сказаться на возможностях Украины применять радиолокационные системы для обнаружения минометов".

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