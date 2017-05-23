Расходы Пентагона в 2018 году предложено увеличить до $639 млрд

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Администрация президента США Дональда Трампа предложила Конгрессу увеличить ассигнования на нужды Пентагона на $52 млрд и довести их до $639 млрд. Такие цифры содержатся в справочных документах к проекту федерального бюджета США на 2018 финансовый год, распространенных в понедельник вечером Административно- бюджетным управлением (АБУ) Белого дома. Сам бюджетный запрос в полном виде должен быть официально представлен в Вашингтоне утром 23 мая по местному времени.

Согласно документам, в целом администрация хочет в новом году увеличить военные расходы на $54 млрд, т.е. на 10% по сравнению с нынешним уровнем. В итоге они должны достичь $668 млрд. Военные программы в США финансируются не только по линии Пентагона.

Эксперты АБУ поясняют, что их предложения предусматривают прекращение секвестрирования военного бюджета, начатого при прежней демократической администрации Барака Обамы. Наоборот, нынешние хозяева Белого дома предлагают в ближайшие 10 лет "вложить $6,7 трлн в восстановление военной мощи Америки для защиты своих интересов дома и за рубежом". Имеется в виду совокупный объем военных расходов за 2018-27 годы.

Согласно документам, новый запрос, в частности, предусматривает увеличение личного состава вооруженных сил США в 2018 году на 56 400 человек в сравнении с уровнями, планировавшимися администрацией Обамы на момент прекращения ее полномочий. Кроме того, намечено профинансировать приобретение 84 боевых самолетов, включая 70 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, и 8 боевых кораблей.

Отказ от Obamacare

Белый дом планирует сэкономить около $800 млрд в бюджете на следующий год благодаря отмене программы льготного медицинского страхования Obamacare. Об этом заявил в понедельник в беседе с журналистами руководитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвейни, который представлял проект бюджета вашингтонской администрации на следующий год.

"Я хочу сказать, что Obamacare будет первым пунктом", - отметил он, отвечая на просьбу назвать три сферы, благодаря которым Белый дом собирается сэкономить средства в 2018 году. Затем Малвейни перечислил, в частности, программу льготной покупки продуктов и кредиты на обучение.

В начале месяца Палата представителей Конгресса США на заседании смогла принять законопроект об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare. Фактически данная инициатива призвана снизить уровень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные законом о доступном страховании от 2010 года, инициатором которого выступал предыдущий президент Барак Обама.

Замена указанной программы была одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Попытка выполнить его в конце марта сорвалась из-за разногласий в самой правящей Республиканской партии. Впоследствии часть разногласий уладили.

Трехпроцентный рост экономики

Трехпроцентный рост экономики страны заложен в проект бюджета администрации США на 2018 год, сообщил Малвейни.

"Этот бюджет является частью усилий по достижению устойчивого экономического роста в 3%, - пояснил он. - Очень жаль, что прежняя администрация признавала, что у США не получится добиться (экономического) роста выше, чем 1,9% в течение следующих десяти лет... Мы уверены, что сможем достичь роста в 3%, и не считаем это чем-то фантастическим".

Малвейни подчеркнул, что "первый раз за долгий период времени вашингтонская администрация предложила проект бюджета", созданный для налогоплательщиков. "Этот бюджет является неотъемлемой частью нашей политики в области реформирования системы социального обеспечения, налоговой, нормативно-правовой, торговой, энергетической, инфраструктурной систем. Ключевое значение всего этого состоит в трехпроцентном (экономическом) росте", - подчеркнул глава АБУ, указав, что стране "нужны готовые работать люди".

Расходы Госдепартамента предложено сократить

Расходы федерального бюджета США на нужды Госдепартамента и другие международные программы предложено сократить в 2018 финансовом году на 29,1%. В абсолютных цифрах расходы по указанной статье должны составить $28,2 млрд против $39,7 млрд за 2017 год.

Такие данные содержатся в справочных документах к проекту бюджета.

Новый 2018 финансовый год в США наступит 1 октября текущего года.