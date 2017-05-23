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Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник

Международная панорама
23 мая, 4:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

При этом официальные лица пока не комментируют данную информацию, сообщил корреспондент Sky News

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© Peter Byrne/PA via AP

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Террорист-смертник мог совершить взрыв, произошедший накануне вечером на крытом стадионе английского города Манчестер. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах США.

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Как подчеркнул корреспондент телеканала Sky News, на данный момент нет никакой информации от британских официальных лиц, которая подтверждала бы эти данные.

Ранее британская полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на стадионе "Манчестер-арена" стали 19 человек, ранены около 50. Полиция рассматривает инцидент как теракт.

По данным очевидцев, сразу после выступления певицы Арианы Гранде раздались два мощных хлопка. Позже полиция сообщила об одном взрыве. 

По информации местных СМИ, основную массу зрителей, пришедших на концерт, составляли несовершеннолетние. В социальных сетях пользователи распространяют объявления о пропавших детях, с которыми не могут связаться их родственники.

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