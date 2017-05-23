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Тереза Мэй назвала произошедшее в Манчестере ужасным терактом

Международная панорама
23 мая, 4:28 дата обновления: 23 мая, 4:35 UTC+3

Полиция сообщила о 19 погибших и 50 раненых

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© EPA/SIMON DAWSON / POOL

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала взрыв, произошедший накануне в городе Манчестер, "ужасным тератом". "Мы работаем над тем, чтобы установить все обстоятельства того, что полиция рассматривает как ужасный террористический акт", - говорится в распространенном канцелярией премьера коммюнике.

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"Все наши мысли о жертвах и семьях тех, кто пострадал", - заявила Тереза Мэй.

Ранее полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе "Манчестер-Арена" стали 19 человек, ранены около 50. Взрыв прогремел в районе 22:35 местного времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.

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Темы
Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Персоны
Мэй, Тереза
Страны
Великобритания
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