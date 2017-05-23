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"Подлая вылазка": мировая реакция на взрыв в Манчестере

Международная панорама
23 мая, 5:28 дата обновления: 23 мая, 5:28 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Не менее 19 человек погибли и около 50 получили ранения в результате взрыва на стадионе "Манчестер-Арена" в Великобритании

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© Peter Byrne/PA via AP

На крытом стадионе "Манчестер-Арена", где проходил концерт певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. В основном на концерте были несовершеннолетние. Полиция подтвердила, что версия теракта рассматривается как приоритетная. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах США сообщают, что взрыв мог совершить террорист-смертник.

Реакция зарубежных политиков - в материале ТАСС.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо шокирован взрывами на стадионе.

"Канадцы шокированы известием об ужасной атаке в Манчестере. Пожалуйста, помните о жертвах (трагедии) и их семьях", - написал премьер в Twitter.

Япония резко осудила теракт

Правительство Японии резко осудило террористический акт в Манчестере.

"Это подлая вылазка, мы не можем смириться с такими действиями, - заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. - Правительство Японии резко осуждает этот теракт".

Генсек кабинета сообщил, что в связи со случившимся в посольстве Японии в Лондоне начал работу кризисный штаб.

Мексика выражает соболезнования 

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования народу Великобритании. 

"Скорблю из-за трагических событий в Манчестере, - написал Пенья Ньето в своем Twitter. - Наша солидарность с обществом и правительством Соединенного Королевства".

Мексиканский лидер также опубликовал телефоны посольства страны в Лондоне и сообщил, что оно "готово помогать соотечественникам". Информации о том, что среди пострадавших или жертв могли быть мексиканцы, приведено не было.

 

 

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Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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