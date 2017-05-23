"Подлая вылазка": мировая реакция на взрыв в Манчестере

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На крытом стадионе "Манчестер-Арена", где проходил концерт певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. В основном на концерте были несовершеннолетние. Полиция подтвердила, что версия теракта рассматривается как приоритетная. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах США сообщают, что взрыв мог совершить террорист-смертник.
Реакция зарубежных политиков - в материале ТАСС.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо шокирован взрывами на стадионе.
"Канадцы шокированы известием об ужасной атаке в Манчестере. Пожалуйста, помните о жертвах (трагедии) и их семьях", - написал премьер в Twitter.
Canadians are shocked by the news of the horrific attack in Manchester tonight. Please keep the victims & their families in your thoughts.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 23 May 2017
Правительство Японии резко осудило террористический акт в Манчестере.
"Это подлая вылазка, мы не можем смириться с такими действиями, - заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. - Правительство Японии резко осуждает этот теракт".
Генсек кабинета сообщил, что в связи со случившимся в посольстве Японии в Лондоне начал работу кризисный штаб.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования народу Великобритании.
"Скорблю из-за трагических событий в Манчестере, - написал Пенья Ньето в своем Twitter. - Наша солидарность с обществом и правительством Соединенного Королевства".
Lamento los trágicos acontecimientos ocurridos en Manchester. Nuestra solidaridad con la sociedad y gobierno del Reino Unido.— Enrique Peña Nieto (@EPN) 23 May 2017
Мексиканский лидер также опубликовал телефоны посольства страны в Лондоне и сообщил, что оно "готово помогать соотечественникам". Информации о том, что среди пострадавших или жертв могли быть мексиканцы, приведено не было.