Полиция не снимает обвинения с репортера за попытку задать вопрос главе минздрава США

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Правоохранительные органы штата Западная Вирджиния продолжают выдвигать обвинения в адрес местного журналиста Дэна Хеймэна, который 9 мая был арестован за попытку задать вопрос министру здравоохранения и социальных служб США Тому Прайсу. Это подтвердили в понедельник корреспонденту ТАСС в руководстве новостной компании Public News Service (PNS), на которую работает Хеймэн.

"Обвинения еще не сняты, и дата заседания суда (по делу Хеймэна) не назначена", - сообщила представитель фирмы-работодателя. Она уточнила, что речь идет об обвинениях, выдвинутых полицией, охраняющей Капитолий Западной Вирджинии в административном центре этого штата - городе Чарлстон. Там расположен как аппарат губернатора Западной Вирджинии, так и законодательный орган штата.

"Это не федеральные обвинения. Дэн был арестован полицией Капитолия (Западной Вирджинии) в Чарлстоне, а не федеральными властями. Жалоба на него подана в окружной суд Западной Вирджинии, в ней утверждается, что он нарушил законодательство штата", - пояснила представитель PNS. Эта небольшая компания базируется в Колорадо и работает в 37 из 50 американских штатов.

54-летнему Хеймэну инкриминируется "преднамеренный срыв процессов государственного управления" и агрессивные попытки пробиться к Прайсу сквозь его охрану из числа сотрудников Секретной службы США. Все это законы штата квалифицируют как мелкое правонарушение. Журналист после задержания был закован в наручники, доставлен в участок, где ему выдали тюремную оранжевую робу, сфотографировали и сняли отпечатки его пальцев. На свободу он вышел под залог в размере $5 тыс. примерно через 7 часов после ареста.

Хеймэн категорически отвергает обвинения в том, что пробивался сквозь охрану к Прайсу. Тем не менее он не отрицает, что несколько раз задавал министру вопрос о последствиях планируемой реформы здравоохранения для жертв бытового насилия в стране, но ответа не получил.

Действия стражей порядка в отношении репортера вызвали единодушное возмущение у средств массовой информации США и их профессиональных ассоциаций. Одна из крупнейших правозащитных организаций США - Американский союз защиты гражданских свобод - охарактеризовала арест Хеймэна как "вопиющую попытку" оказания давления на "независимую свободную прессу". Союз также назвал возмутительным выдвижение обвинений в адрес журналиста и потребовал, чтобы полиция немедленно их сняла.