СМИ: около 500 граждан Индонезии отправились на Ближний Восток, чтобы вступить в ряды ИГ

СИНГАПУР, 23 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. По меньшей мере 500 граждан Индонезии в течение последних лет направились в Ирак и Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом пишет газета Jakarta Globe со ссылкой на данные экспертов.

Одновременно правоохранительные органы страны сумели предотвратить выезд нескольких десятков индонезийцев, которые также намеревались участвовать в боевых действиях на стороне экстремистов, указывает издание. Последней крупной операцией стала депортация в январе из Турции 17 человек, в том числе и детей, задержанных местными властями при попытке пробраться в Сирию.

По мнению руководителя индонезийского Института анализа политики конфликтов Сидни Джонса, "особое внимание власти должны также уделять несовершеннолетним, которые вместе со своими родителями возвращаются из Сирии, или же пытались добраться до ИГ". "Не исключено, что уже сотни детей и подростков находятся под влиянием радикальной идеологии", - отметил эксперт.

Ранее в рядах ИГ в Сирии было создано отдельное крыло выходцев из стран Юго-Восточной Азии, преимущественно туда вербовали жителей Индонезии, Малайзии, частично Филиппин и Сингапура. Между тем в начале месяца малайзийские власти подтвердили уничтожение в сирийском городе Ракка полевого командира Мухаммада Ванди, который координировал всех экстремистов, говорящих на бахасе.