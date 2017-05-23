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Военачальники США, Республики Корея и Японии обсудили меры в отношении КНДР

Международная панорама
23 мая, 6:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Состоявшиеся консультации "отражали желание" Вашингтона, Сеула и Токио "расширить трехстороннюю военную связь и сотрудничество", сообщили в министерстве обороны США

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ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд обсудил в понедельник в ходе трехсторонней видеоконференции с коллегами из Республики Корея и Японии меры, направленные на нейтрализацию ядерной и ракетной угроз со стороны КНДР. Об этом сообщил позднее в тот же день пресс-секретарь Данфорда - капитан 1-го ранга ВМС США Грегори Хикс.

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Как он уточнил, собеседниками Данфорда стали глава Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано и руководитель КНШ Южной Кореи генерал Ли Сун Чжин. "Они обсудили меры трехстороннего военного сотрудничества, касающиеся растущей ядерной и ракетной угроз со стороны Северной Кореи", - отметил Хикс, не вдаваясь в детали.

По его словам, состоявшиеся консультации "отражали желание" Вашингтона, Сеула и Токио "расширить трехстороннюю военную связь и сотрудничество", а также углубить взаимопонимание по вопросу о том, как обеспечивать "мир и стабильность в регионе". Военачальники "условились и дальше координировать (действия) по вопросам общей безопасности", добавил Хикс.

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