США уничтожили в Йемене семь боевиков сети "Аль-Каида"

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вооруженные силы США провели антитеррористическую операцию в йеменской провинции Мариб, уничтожив при этом семь боевиков группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ). Об этом сообщило Центральное командование американских ВС, в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.

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