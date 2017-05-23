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МИД Китая: КНДР не должна вновь нарушать резолюции Совбеза ООН

Международная панорама
23 мая, 7:15 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Глава ведомства Ван И выразил надежду, что все стороны будут твердо придерживаться денуклеаризации Корейского полуострова

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ПЕКИН, 23 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китай призывает КНДР не совершать вновь какие-либо действия, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД КНР заявлении главы внешнеполитического ведомства Ван И.

"Мы настаиваем на том, чтобы КНДР не предпринимала вновь каких-либо действий, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН", - отметил министр.

"Надеемся, что все стороны будут сохранять решительность, не станут поддаваться влиянию краткосрочных факторов и отдельных инцидентов, а также будут твердо придерживаться денуклеаризации Корейского полуострова и исполнения касающихся КНДР резолюций СБ ООН, а также разрешения проблемы путем мирного диалога и консультаций", - резюмировал Ван И.

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