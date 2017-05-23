Теракт после концерта: взрыв в Манчестере унес жизни 19 человек

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Девятнадцать человек погибли и почти 60 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в понедельник вечером на крытом стадионе в городе Манчестер. Инцидент произошел сразу после завершения концерта молодой американской исполнительницы Арианы Гранде - 21-тысячная "Манчестер-Арена" была практически полностью заполнена местной молодежью и детьми, причем возраст некоторых из них не превышал шести лет. Террористический акт с самого начала стал приоритетной версией полиции, и существуют серьезные опасения, что среди погибших и пострадавших может быть много детей и подростков.
По информации полиции Большого Манчестера, взрыв произошел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), когда люди расходились после концерта.
По предварительным данным, взрывное устройство было приведено в действие в холле здания, недалеко от билетных касс, и, по свидетельству очевидцев, привело к смерти большого числа людей.
Некоторые из пострадавших даже не были на представлении, а пришли за своими детьми. Так, Гэри Уокер вместе со своей женой в момент взрыва находился возле арены, чтобы забрать после концерта своих двух дочерей.
"Я ждал, когда выйдут мои дети. Мы услышали последнюю песню, после чего люди потянулись к выходу, и вдруг внезапно произошла вспышка и затем взрыв. Я почувствовал слабую боль в ноге. Моя жена сказала, что ей нужно лечь, у нее было ранение брюшной полости, возможно, сломана нога", - приводит его слова газета Daily Mail. По словам Уокера, взрыв произошел в фойе рядом с кассами, его внимание привлекли разбросанные повсюду металлические предметы. "Устройство, которое взорвалось, вероятно, было начинено гайками, им больше неоткуда было взяться", - сказал очевидец. Уокер и его жена в результате смогли найти своих детей, связавшись с ними по телефону.
В течение нескольких минут все пространство перед "Манчестер-Ареной", где традиционно выступают ведущие мировые исполнители, было заполнено десятками машин полиции и карет скорой помощи. Люди были оперативно эвакуированы из здания, а пострадавшие доставлены в шесть больниц Манчестера.
Сейчас зона перед стадионом продолжает оставаться закрытой, общественный транспорт в этом районе не работает. Это создает странное впечатление, так как "Манчестер-Арена" традиционно является местом сосредоточения самой разной публики. За 2016 год на различные культурно-развлекательные мероприятия, проводимые на этой площадке, в общей сложности было продано более 851 тыс. билетов. Это четвертый показатель в мире среди таких арен.
Пока не ясно, какого типа было использованное взрывное устройство и кто привел его в действие, что стало причиной гибели людей - исключительно взрывное устройство или же кто-то погиб в давке. Нет никакой информации о состоянии пострадавших.
Буквально сразу появилась версия о террористе-смертнике, и, что примечательно, ссылка при этом шла на источники в правоохранительных органах США. От британских официальных лиц какого-либо подтверждения этой информации не поступило.
Как ожидается, новая информация на этот счет появится уже во вторник. На 9:00 (11:00 мск) запланировано заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, который возглавит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Ранее она охарактеризовала случившееся как ужасный теракт. "Мы работаем над тем, чтобы установить все обстоятельства того, что полиция рассматривает как ужасный террористический акт. Все наши мысли о жертвах и семьях тех, кто пострадал", - заявила Тереза Мэй.
Terrible incident in Manchester. My thoughts are with all those affected and our brilliant emergency services.— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 22 May 2017
С ней согласились и лидеры основных политический партий. "Ужасный инцидент в Манчестере. Мои мысли с пострадавшими и с сотрудниками наших замечательных аварийных служб", - написал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин на своей официальной странице в Twitter.
"Это шокирующая и ужасная атака, нацеленная на детей и молодых людей, которые просто наслаждались концертом", - заявил в свою очередь лидер партии "Либеральные демократы" Тим Фаррон.
My deepest condolences to the victims and families in Manchester. As always our emergency services have shown great bravery and heroism.— Tim Farron (@timfarron) 22 May 2017
Тем временем взрыв в Манчестере внес коррективы в политическую жизнь Соединенного Королевства. Так, агентство Press Association сообщило о том, что Тереза Мэй прервала свою избирательную кампанию. Отменил мероприятия и Тим Фаррон, а также Шотландская национальная партия.
Ряд лидеров зарубежных государств уже выразили соболезнования британскому народу в связи с терактом. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в Twitter написал, что "канадцы шокированы известием об ужасной атаке в Манчестере".
Canadians are shocked by the news of the horrific attack in Manchester tonight. Please keep the victims & their families in your thoughts.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 23 May 2017
Правительство Японии назвало взрыв на "Манчестер-Арене" "подлой вылазкой". "Мы не можем смириться с такими действиями, - заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. - Правительство Японии резко осуждает этот теракт".
"Скорблю из-за трагических событий в Манчестере, - написал в своем Twitter президент Мексики Энрике Пенья Ньето. - Наша солидарность с обществом и правительством Соединенного Королевства".
Сама Ариана Гранде призналась, что крайне подавлена случившимся. "Я разбита. От всего сердца говорю, что мне очень жаль. У меня нет слов", - написала певица в Twitter. На 23 мая у Гранде было запланировано выступление в концертном зале O2 в Лондоне, однако не исключено, что оно будет отменено.
Если окажется, что произошедшее действительно было вылазкой террористов, то данное нападение станет крупнейшим терактом с 2005 года, когда в результате серии взрывов на общественном транспорте в Лондоне погибли 52 человека.
Последний теракт в Соединенном Королевстве произошел у стен британского парламента ровно за два месяца до событий в Манчестере. 22 марта автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин.
Стражи порядка застрелили нападавшего, в результате действий террориста пять человек погибли, около 50 пострадали.
В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический".