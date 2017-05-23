Теракт после концерта: взрыв в Манчестере унес жизни 19 человек

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Девятнадцать человек погибли и почти 60 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в понедельник вечером на крытом стадионе в городе Манчестер. Инцидент произошел сразу после завершения концерта молодой американской исполнительницы Арианы Гранде - 21-тысячная "Манчестер-Арена" была практически полностью заполнена местной молодежью и детьми, причем возраст некоторых из них не превышал шести лет. Террористический акт с самого начала стал приоритетной версией полиции, и существуют серьезные опасения, что среди погибших и пострадавших может быть много детей и подростков.

Как развивались события

По информации полиции Большого Манчестера, взрыв произошел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), когда люди расходились после концерта.

По предварительным данным, взрывное устройство было приведено в действие в холле здания, недалеко от билетных касс, и, по свидетельству очевидцев, привело к смерти большого числа людей.

Некоторые из пострадавших даже не были на представлении, а пришли за своими детьми. Так, Гэри Уокер вместе со своей женой в момент взрыва находился возле арены, чтобы забрать после концерта своих двух дочерей.

"Я ждал, когда выйдут мои дети. Мы услышали последнюю песню, после чего люди потянулись к выходу, и вдруг внезапно произошла вспышка и затем взрыв. Я почувствовал слабую боль в ноге. Моя жена сказала, что ей нужно лечь, у нее было ранение брюшной полости, возможно, сломана нога", - приводит его слова газета Daily Mail. По словам Уокера, взрыв произошел в фойе рядом с кассами, его внимание привлекли разбросанные повсюду металлические предметы. "Устройство, которое взорвалось, вероятно, было начинено гайками, им больше неоткуда было взяться", - сказал очевидец. Уокер и его жена в результате смогли найти своих детей, связавшись с ними по телефону.

Много вопросов и мало ответов

В течение нескольких минут все пространство перед "Манчестер-Ареной", где традиционно выступают ведущие мировые исполнители, было заполнено десятками машин полиции и карет скорой помощи. Люди были оперативно эвакуированы из здания, а пострадавшие доставлены в шесть больниц Манчестера.

Сейчас зона перед стадионом продолжает оставаться закрытой, общественный транспорт в этом районе не работает. Это создает странное впечатление, так как "Манчестер-Арена" традиционно является местом сосредоточения самой разной публики. За 2016 год на различные культурно-развлекательные мероприятия, проводимые на этой площадке, в общей сложности было продано более 851 тыс. билетов. Это четвертый показатель в мире среди таких арен.

Пока не ясно, какого типа было использованное взрывное устройство и кто привел его в действие, что стало причиной гибели людей - исключительно взрывное устройство или же кто-то погиб в давке. Нет никакой информации о состоянии пострадавших.

Буквально сразу появилась версия о террористе-смертнике, и, что примечательно, ссылка при этом шла на источники в правоохранительных органах США. От британских официальных лиц какого-либо подтверждения этой информации не поступило.

Чрезвычайное заседание в Лондоне

Как ожидается, новая информация на этот счет появится уже во вторник. На 9:00 (11:00 мск) запланировано заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, который возглавит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Ранее она охарактеризовала случившееся как ужасный теракт. "Мы работаем над тем, чтобы установить все обстоятельства того, что полиция рассматривает как ужасный террористический акт. Все наши мысли о жертвах и семьях тех, кто пострадал", - заявила Тереза Мэй.

Terrible incident in Manchester. My thoughts are with all those affected and our brilliant emergency services. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 22 May 2017

С ней согласились и лидеры основных политический партий. "Ужасный инцидент в Манчестере. Мои мысли с пострадавшими и с сотрудниками наших замечательных аварийных служб", - написал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин на своей официальной странице в Twitter.

"Это шокирующая и ужасная атака, нацеленная на детей и молодых людей, которые просто наслаждались концертом", - заявил в свою очередь лидер партии "Либеральные демократы" Тим Фаррон.

My deepest condolences to the victims and families in Manchester. As always our emergency services have shown great bravery and heroism. — Tim Farron (@timfarron) 22 May 2017

Тем временем взрыв в Манчестере внес коррективы в политическую жизнь Соединенного Королевства. Так, агентство Press Association сообщило о том, что Тереза Мэй прервала свою избирательную кампанию. Отменил мероприятия и Тим Фаррон, а также Шотландская национальная партия.

Международная реакция

Ряд лидеров зарубежных государств уже выразили соболезнования британскому народу в связи с терактом. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в Twitter написал, что "канадцы шокированы известием об ужасной атаке в Манчестере".

Canadians are shocked by the news of the horrific attack in Manchester tonight. Please keep the victims & their families in your thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 23 May 2017

Правительство Японии назвало взрыв на "Манчестер-Арене" "подлой вылазкой". "Мы не можем смириться с такими действиями, - заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. - Правительство Японии резко осуждает этот теракт".

"Скорблю из-за трагических событий в Манчестере, - написал в своем Twitter президент Мексики Энрике Пенья Ньето. - Наша солидарность с обществом и правительством Соединенного Королевства".

Сама Ариана Гранде призналась, что крайне подавлена случившимся. "Я разбита. От всего сердца говорю, что мне очень жаль. У меня нет слов", - написала певица в Twitter. На 23 мая у Гранде было запланировано выступление в концертном зале O2 в Лондоне, однако не исключено, что оно будет отменено.

Печальная статистика

Если окажется, что произошедшее действительно было вылазкой террористов, то данное нападение станет крупнейшим терактом с 2005 года, когда в результате серии взрывов на общественном транспорте в Лондоне погибли 52 человека.

Последний теракт в Соединенном Королевстве произошел у стен британского парламента ровно за два месяца до событий в Манчестере. 22 марта автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин.

Стражи порядка застрелили нападавшего, в результате действий террориста пять человек погибли, около 50 пострадали.

В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический".