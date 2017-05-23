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Лидер британской оппозиции приостановил избирательную кампанию в связи с терактом

Международная панорама
23 мая, 8:50 UTC+3 ЛОНДОН 23, мая. /ТАСС

Такое решение Джереми Корбин принял вслед за премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

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ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин вслед за премьер-министром Великобритании Терезой Мэй объявил о приостановке предвыборной кампании после взрыва в Манчестере, где погибли 19 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Мы договорились приостановить избирательную кампанию до дальнейшего объявления", - цитирует Корбина агентство.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Как сообщается, детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе.

По последним данным, 19 человек погибли, 59 получили ранения. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками. Власти расценили произошедшее как террористический акт.

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