Лидер британской оппозиции приостановил избирательную кампанию в связи с терактом

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин вслед за премьер-министром Великобритании Терезой Мэй объявил о приостановке предвыборной кампании после взрыва в Манчестере, где погибли 19 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы договорились приостановить избирательную кампанию до дальнейшего объявления", - цитирует Корбина агентство.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Как сообщается, детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе.

По последним данным, 19 человек погибли, 59 получили ранения. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками. Власти расценили произошедшее как террористический акт.