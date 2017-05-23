ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

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КАИР, 23 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях, передает иракский интернет-портал "Ахбар Ирак".
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.