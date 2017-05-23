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Шотландские националисты отложили публикацию предвыборного манифеста из-за теракта

Международная панорама
23 мая, 9:27 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 23, мая. /ТАСС

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала произошедшее "варварским нападением"

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ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Шотландская национальная партия (ШНП) отложила публикацию своей предвыборной программы после взрыва в Манчестере, где погибли 19 человек. Об этом сообщается на официальной странице партии в Twitter.

"Мы откладываем запланированную на сегодня публикацию предвыборного манифеста", - отмечается в заявлении.

"Все мои мысли - о погибших, их семьях и всех тех, кого затронуло это варварское нападение в Манчестере", - отметила первый министр Шотландии и лидер ШНП Никола Стерджен. "Правительство Шотландии работает совместно с шотландской полицией и правительством Великобритании, чтобы иметь полное понимание того, как развивается ситуация", - добавила она.

По словам Стерджен, во вторник утром региональные власти проведут экстренное заседание, чтобы оценить возможные последствия и угрозы для Шотландии.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Как сообщается, детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе.

По последним данным, погибли 22 человека, среди них есть дети, 59 пострадали. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками. Власти расценили произошедшее как террористический акт.

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