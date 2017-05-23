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Reuters: нападение в Манчестере было совершено террористом-смертником

Международная панорама
23 мая, 9:20 дата обновления: 23 мая, 9:33 UTC+3 ЛОНДОН 23, мая. /ТАСС

По словам главного констебля полиции Большого Манчестера Иэна Хопкинса, следователи пытаются установить, были ли у злоумышленника сообщники

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ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Нападение в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, было совершено одиночкой, который пронес с собой на арену взрывное устройство. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

"Мы рассматриваем это как теракт, и, хотя мы считаем, что преступление прошлой ночью совершил одиночка, наша первостепенная цель - установить, были ли у него сообщники", - заявил главный констебль полиции Большого Манчестера Иэн Хопкинс.

Он подтвердил, что нападавший погиб на месте. Несмотря на то, что полиция считает, что нападавший действовал в одиночку, следователи пытаются установить, были ли у него сообщники. Полиция уверена, что "мужчина принес с собой самодельное взрывное устройство, которое он привел к действие".

"Мы призываем людей не распространять слухи по поводу деталей, касающихся личности террориста, и не называть имен. Идет очень сложное и масштабное расследование", - отметил Хопкинс.

Взрыв на крытом стадионе в английском городе Манчестер на севере страны прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Власти расценили произошедшее как террористический акт.

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