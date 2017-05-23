СМИ: США пытаются демонизировать КНДР

ПХЕНЬЯН, 23 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Соединенные Штаты стремятся демонизировать КНДР, чтобы создать благоприятные условия для полной изоляции страны. Такое мнение выразила правительственная газета КНДР "Минчжу Чосон".

С этой целью, отмечается в статье, президент США (Дональд Трамп), представители Пентагона и американские политические тяжеловесы постоянно заявляют "об исходящей из Пхеньяна угрозе, содействующей эскалации напряженности, которой следует противостоять". В Пхеньяне считают, что в Вашингтоне разработали "зловещую стратегию, чтобы подорвать престиж КНДР на международной арене". В действительности, утверждает "Минчжу Чосон", США "не заинтересованы в поиске путей для урегулирования отношений с КНДР за столом переговоров".

Вашингтон "усиливает военный и экономический нажим на народную республику, обвиняя Пхеньян в нарушении прав человека и причастности к хакерским атакам", констатирует издание. "Минчжу Чосон" предупреждает, что американской администрации "не удастся оправдать такую провокационную политику США, которая является преступным государством и империей зла, подрывающей глобальный мир и безопасность".

Статья в правительственной газете КНДР опубликована после произведенного в стране в минувшее воскресенье запуска баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2. По данным информационного агентства ЦТАК, испытание, которым руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях". После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о намерении Вашингтона оказывать дополнительное давление на власти КНДР в сфере экономики и дипломатии.

Совет Безопасности ООН также осудил очередное ракетное испытание в КНДР и пригрозил ей ужесточением санкций. В заявлении для печати члены СБ назвали поведение Пхеньяна "дестабилизирующим и вопиющим", потребовав от него отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний.

В КНДР не признают заявления и резолюции Совбеза, принятые в ответ на ракетно-ядерную программу Пхеньяна, ссылаясь на право укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики США.