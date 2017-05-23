Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Синайского полуострова

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Юг Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны египетской части Синайского полуострова. Об этом сообщила в распространенном коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Некоторое время назад была запущена ракета по Израилю с территории Синайского полуострова, сообщений о пострадавших не поступало", - информировали военные. В армии добавили, что подразделения ведут поиск обломков ракеты.
В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу со стороны Синайского полуострова 10 апреля. Тогда террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за ракетный обстрел юга Израиля.