Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Синайского полуострова

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Юг Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны египетской части Синайского полуострова. Об этом сообщила в распространенном коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад была запущена ракета по Израилю с территории Синайского полуострова, сообщений о пострадавших не поступало", - информировали военные. В армии добавили, что подразделения ведут поиск обломков ракеты.

В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу со стороны Синайского полуострова 10 апреля. Тогда террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за ракетный обстрел юга Израиля.