СМИ: на вокзале "Виктория" в Лондоне эвакуируют людей из-за подозрительного предмета

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Эвакуация людей проводится на железнодорожном вокзале "Виктория" в Лондоне в связи с обнаружением подозрительного свертка. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу. Сотрудники служб безопасности "изучают подозрительный объект", обнаруженный вблизи терминала в самом центре Лондона.