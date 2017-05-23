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СМИ: в Хомсе произошел взрыв

Международная панорама
23 мая, 9:58 дата обновления: 23 мая, 10:09 UTC+3

По данным Reuters, в результате инцидента есть погибшие и раненые

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и 15 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском Хомсе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечает агентство, еще один заминированный автомобиль был обнаружен на шиитской окраине Дамаска у зеркальной мечети Сейида-Зейнаб. Сирийские военные его уничтожили.

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