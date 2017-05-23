Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"

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Взрывное устройство сработало в 22.35 по местному времени (00.35 вторника по московскому времени) на стадионе "Манчестер-Арена", когда люди расходились после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. При этом сама исполнительница не пострадала, но планирует прервать свой гастрольный тур.
По данным полиции, это было самодельное взрывное устройство. Его заложили в фойе крытого стадиона, в зоне продажи билетов.
По последним данным, погибло 22 человека, в том числе дети. Ариана Гранде популярна среди молодежи, поэтому на концерте в основном присутствовали несовершеннолетние и студенты, сообщил Reuters со ссылкой на полицию.
Кроме того, ранения получили еще 59 человек, которых скорая помощь распределила по шести городским больницам.
Ответственность за взрыв на "Манчестер-Арене" взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Полиция пока не подтверждает эту версию.
По данным правоохранительных органов, в действие взрывное устройство привел террорист-смертник. В настоящий момент полиция ведет расследование и пытается определить, действовал ли смертник самостоятельно или в составе террористической ячейки.
Жители Манчестера оперативно отреагировали на трагедию. Так, потерявшихся несовершеннолетних разместили в гостинице, а местные таксисты бесплатно развозили людей по домам.
Премьер-министр Тереза Мэй прервала избирательную кампанию к парламентским выборам. Она назвала произошедшее ужасным терактом. Мэр Манчестера Эндрю Бернэм написал в Twitter, что ночь стала "ужасной" для города.
Полиция Большого Манчестера призвала жителей и гостей города воздержаться от посещения его центральной части в связи с работами, которые проводят эксперты на месте теракта и рядом с ним.
Многие центральные улицы города оцеплены, а отправка и прибытие поездов с железнодорожной станции Виктория, к которой примыкает стадион "Манчестер-Арена", практически полностью прекращена.
Во вторник соболезнования Великобритании в связи с терактом выразили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Президент США Дональд Трамп также выразил соболезнования и заявил о необходимости уничтожения радикальной идеологии ИГ.