Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"

Когда и где именно произошел взрыв?

Взрывное устройство сработало в 22.35 по местному времени (00.35 вторника по московскому времени) на стадионе "Манчестер-Арена", когда люди расходились после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. При этом сама исполнительница не пострадала, но планирует прервать свой гастрольный тур.

По данным полиции, это было самодельное взрывное устройство. Его заложили в фойе крытого стадиона, в зоне продажи билетов.