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Трамп проводит в Вифлееме переговоры с Махмудом Аббасом

Международная панорама
23 мая, 10:44 дата обновления: 23 мая, 12:03 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Глава Белого дома посещает Израиль и Палестину в ходе своего первого международного турне

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Президент США Дональд Трамп и президент Государства Палестина Махмуд Аббас

Президент США Дональд Трамп и президент Государства Палестина Махмуд Аббас

© AP Photo/Evan Vucci

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Президент США Дональд Трамп прибыл в город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан для переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Трамп встречается с Аббасом уже в третий раз с момента избрания на пост главы Белого дома.

Переговоры Трампа с Аббасом проходят в резиденции палестинского лидера в Вифлееме. Президента США встретил почетный караул. Военный оркестр исполнил гимны обеих стран, после чего лидеры зашли в резиденцию для переговоров. Трансляцию церемонии осуществляло палестинское телевидение.

Во время совместного выступления с палестинским лидером президент США подтвердил приверженность достижению мирного соглашения между палестинцами и израильтянами.

"Я привержен достижению мирного соглашения между израильтянами и палестинцами и намерен сделать все, что в моих силах, для достижения этой цели", - сказал Трамп.

"Аббас заверил меня, что готов работать ради этой цели, а премьер-министр (Израиля Биньямин) Нетаньяху обещал мне то же самое", - продолжил Трамп. Он отметил, что "с нетерпением ждет возможности работать с этими лидерами (Аббасом и Нетаньяху) для достижения прочного, долгосрочного мира".

"Я действительно надеюсь, что Америка сможет помочь израильтянам и палестинцам выковать мир и принести новую надежду региону и его народу", - сказал Трамп. Он выразил уверенность, что израильтяне и палестинцы "способны добиться мира". "Я начну мирный процесс по всему региону Ближнего Востока, и это станет потрясающим достижением", - заверил Трамп.

Первое международное турне

В Вифлеем - город, считающийся местом рождения Иисуса Христа, Трамп прибыл из Иерусалима, где накануне он провел переговоры с президентом и премьер-министром Израиля Реувеном Ривлиным и Биньямином Нетаньяху. Глава Белого дома посещает Израиль и Палестину в ходе своего первого международного турне. В Иерусалим он прибыл в понедельник из Саудовской Аравии, ставшей первой остановкой его дебютной поездки в качестве президента США.

Накануне, выступая на совместной пресс-конференции с Нетаньяху по итогам переговоров в Иерусалиме, американский лидер заметил, что в ходе своей первой зарубежной поездки он увидел "множество обнадеживающих знаков" того, что у ближневосточного региона может быть более мирное будущее. Он также указал на то, что лидеры мусульманского мира во время прошедшей на выходных конференции в Саудовской Аравии выразили ту же обеспокоенность, которую разделяют США. Она касается террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "растущих амбиций Ирана, его возвращения к прежним достижениям, а также угрозы экстремизма". "Я рад тому, что они выразили желание сотрудничать в борьбе с терроризмом и идеологией ненависти", - резюмировал хозяин Белого дома.

Аббас также принимал участие в форуме в саудовской столице Эр-Рияде на минувших выходных. До этого палестинский лидер 3 мая встречался с Трампом в Вашингтоне. Тогда президент США пообещал сделать все необходимое, в том числе и осуществление полномочий третейского судьи, для достижения мира между Палестиной и Израилем.

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Персоны
Аббас, Махмуд Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
Страны
Палестина
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