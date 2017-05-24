Кредиты вместо грантов: почему США прекращают безвозмездную военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп продолжает выполнять обещания, которые он давал своему электорату в рамках программы "Америка прежде всего". Одно из них — прекращение безвозмездной военной помощи зарубежным партнерам и замена ее поставками в кредит. ТАСС объясняет, какую цель преследует Белый дом, прекращая выдачу грантов ряду развивающихся стран, в том числе Украине.

Сэкономить миллиард

На днях газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон может сократить объем безвозмездной военной помощи десяткам государств или же полностью прекратить ее. В распоряжении журналистов издания оказались документы Госдепартамента США, из которых следует, что отмена указанных программ может коснуться Украины, Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса и Филиппин.

Безвозмездная военная помощь США представляет из себя систему грантов, позволяющих странам — союзникам Вашингтона приобретать американские боеприпасы, наземные транспортные средства, самолеты и военно-морские суда. Теперь вместо безвозмездной помощи этим странам предложат брать кредиты. В общей сложности, по оценкам издания, речь идет о конвертации в кредиты военной помощи на $1 млрд. Причем займы можно будет тратить на покупку военной техники только в Соединенных Штатах.

В понедельник эту информацию подтвердил руководитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвейни. "Вместо того, чтобы давать кому-то $100 млн, можно дать кредитные гарантии на меньшую сумму, и на них на самом деле больше можно будет купить, — пояснил он — Мы не меняем порядок для Египта и Израиля, но для нескольких программ мы действительно предлагаем изменения".

Безвозмездная военная помощь оказывается партнерам в рамках программы зарубежного военного финансирования (Foreign Military Financing, FMF). Ее курируют Государственный департамент и Пентагон. По оценке WSJ, ежегодно эта помощь обходилась Соединенным Штатам в $6 млрд. Основные бенефициары этой программы — Израиль ($3 млрд), Египет ($1,3 млрд), Иордания ($350 млн) и Пакистан ($265 млн).

Доля Киева в программе FMF незначительна — в 2016 году ему было выделено всего $42 млн (это менее 1% от общего объема программы). В рамках безвозмездной военной помощи Украина получала нелетальное оружие (т.е. предметы военного назначение, применение которых не может привести к гибели или нанести серьезный физический ущерб человеку. - Прим ТАСС) — средства связи, приборы ночного видения, армейские автомобили Hummer, беспилотники. Киев неоднократно заявлял о том, что хочет получить от США именно летальное оружие — такое, например, как противотанковые комплексы типа FGM-148 Javelin. Однако в рамках безвозмездной помощи ему в этом было отказано.

Впрочем, бóльшую часть американских средств Киев получал не по программе FMF. Например, $300 млн на военные нужды были выделены Украине Конгрессом США.

Деловой подход

Трамп имеет большой опыт в бизнесе, и поэтому отношения с иностранными партнерами он хочет выстраивать деловые. В прошлом он неоднократно заявлял о том, что союзникам Штатов следует увеличить военные расходы, а не рассчитывать на то, что вся или большая часть оборонительных расходов будет покрываться за счет американского бюджета. "Страны, которые мы защищаем, должны оплачивать стоимость этой защиты, — заявлял Трамп во время праймериз 2016 года. — В противном случае США следует быть готовыми к тому, чтобы дать этим странам возможность защищать себя самостоятельно. У нас нет выбора".

Идея перевести отношения с Украиной и другими странами в сфере поставок оружия на кредитную основу идет в фарватере внешнеполитической программы Трампа "Америка прежде всего". Эта инициатива подразумевает усиление лидерства и военной мощи США, но при этом затраты по обеспечению безопасности возлагает на союзников Вашингтона. Одними из первых действие новой политики почувствовали на себе партнеры США из блока НАТО: президент Трамп неоднократно требовал от них увеличить траты на оборону до 2% ВВП, чтобы выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

Предложение заменить безвозмездную военную помощь кредитами содержится в проекте бюджета, представленного администрацией Трампа 23 мая. Сама по себе сумма в $1 млрд, которую предполагается сэкономить за счет отмены безвозмездных грантов, незначительна для американского бюджета. Однако эта мера может положить начало более масштабной программе по снижению издержек на союзников.

Потеря влияния

В Вашингтоне новости о том, что США могут прекратить оказывать безвозмездную военную помощь, встретили с тревогой. Госдепартамент во внутренней записке указал, что некоторые из государств, которым США перестанут выделять гранты, смогут обратиться за поддержкой к России или Китаю. "Перевод грантов в кредиты не поможет большинству стран, которые получают поддержку, поскольку они не захотят брать или не имеют достаточной квалификации для получения международного кредита", — следует из документа.

В записке внешнеполитического ведомства США также говорится, что "указанные сокращения могут сказаться на возможностях Украины применять радиолокационные системы (РЛС) для обнаружения минометов". Поставляемые Штатами РЛС используются украинской армией для борьбы против вооруженных формирований непризнанных Донецкой и Луганской народных республик на востоке страны.

В Конгрессе также c настороженностью восприняли сообщения о возможной отмене грантов. "Мы действительно обеспокоены этой новостью, — заявил журналистам на условиях конфиденциальности помощник одного из конгрессменов. И вам тоже следует беспокоиться, если вам небезразлично влияние США на борьбу с терроризмом и национальную безопасность в этих странах. Теперь это влияние может сойти на нет".

Пока не известно, будет ли инициатива Трампа воплощена в жизнь. Сокращение программы безвозмездной военной помощи заложено в проекте бюджета США, который должны принять законодатели. По свидетельству агентства Associated Press, бюджетные планы администрации "ожидает скептический прием в Конгрессе США, где и республиканцы, и демократы выступают против предложений Трампа сократить расходы госведомств и программы иностранной помощи".

Журнал Foreign Policy пишет, что, если поправки все же будут приняты, это будет означать конец американской помощи иностранным государствам в ее нынешнем виде.

Артур Громов