Китай одобрил кандидатуру нового посла США в Пекине

ПЕКИН, 23 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти помнят заслуги Терри Брэнстеда, прежде оказавшего значительное содействие укреплению отношений КНР и Соединенных Штатов, и надеются, что в новой должности посла США в Китае он окажет еще большее позитивное воздействие на развитие контактов двух стран. Об этом заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"В течение долгого периода времени господин Брэнстед предпринимал активные усилия к укреплению китайско-американских отношений сотрудничества, внеся свой собственный большой вклад. Мы надеемся, что после назначения на должность главы дипломатической миссии в Китае он сможет оказать позитивное содействие гармоничному развитию связей, поддерживаемых между КНР и США", - отметила дипломат.

Сенат Конгресса США утвердил в понедельник губернатора штата Айова Терри Брэнстеда новым американским послом в Китае. За него проголосовало большинство сенаторов. В декабре прошлого года на тот момент избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру губернатора.

Ее поддержали как в Республиканской, так и в Демократической партиях. Так, старший демократ сенатского комитета Конгресса по иностранным делам Бенджамин Кардин считает, что Брэнстед "отвечает всем необходимым требованиям" для должности посла США в Китае. Этот комитет в начале мая единогласно одобрил назначение.