Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай одобрил кандидатуру нового посла США в Пекине

Международная панорама
23 мая, 11:20 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Сенат Конгресса США утвердил в понедельник губернатора штата Айова Терри Брэнстеда новым американским послом в Китае

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 23 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти помнят заслуги Терри Брэнстеда, прежде оказавшего значительное содействие укреплению отношений КНР и Соединенных Штатов, и надеются, что в новой должности посла США в Китае он окажет еще большее позитивное воздействие на развитие контактов двух стран. Об этом заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"В течение долгого периода времени господин Брэнстед предпринимал активные усилия к укреплению китайско-американских отношений сотрудничества, внеся свой собственный большой вклад. Мы надеемся, что после назначения на должность главы дипломатической миссии в Китае он сможет оказать позитивное содействие гармоничному развитию связей, поддерживаемых между КНР и США", - отметила дипломат.

Сенат Конгресса США утвердил в понедельник губернатора штата Айова Терри Брэнстеда новым американским послом в Китае. За него проголосовало большинство сенаторов. В декабре прошлого года на тот момент избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру губернатора.

Ее поддержали как в Республиканской, так и в Демократической партиях. Так, старший демократ сенатского комитета Конгресса по иностранным делам Бенджамин Кардин считает, что Брэнстед "отвечает всем необходимым требованиям" для должности посла США в Китае. Этот комитет в начале мая единогласно одобрил назначение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении
2
В результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама