Очевидец: охрана не досматривала пришедших на концерт в Манчестере

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ПРАГА, 23 мая. /ТАСС/. Охрана концертного зала "Манчестер-арена", где накануне произошел теракт, не досматривала приходящих на выступление американской поп-исполнительницы Арианы Гранде и не проверяла содержимое их сумок. Об этом сообщила Чешскому радио побывавшая на концерте гражданка Чехии Никола Трохтова.
"Досмотра не было вообще никакого, - сказала она. - Мы даже не проходили через рамки металлодетекторов". "Нас пропускали внутрь без какой-либо проверки, не выясняя, есть ли у нас что-то (опасное)", - отметила Трохтова.
По ее словам, взрыв раздался примерно через пять минут после окончания концерта, когда Ариана Гранде уже ушла со сцены. "Потом раздались крики, в нашу сторону побежали посетители, началась общая паника, люди стали перепрыгивать через ряды кресел и искать выходы. Никто не знал, что происходит, в том числе и представители службы безопасности", - добавила она.
В результате взрыва в концертном зале "Манчестер-арена" в понедельник вечером погибли 22 человека, 59 получили ранения. Британская полиция признала происшествие терактом. Сообщается, что взрыв произвел смертник, сумевший незаметно пронести взрывное устройство к кассам концертного зала.