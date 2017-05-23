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Вице-премьер Украины предложил принять закон о квотах на иностранные языки

Международная панорама
23 мая, 12:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, мая. /ТАСС

По словам Вячеслава Кириленкова, нужно, "чтобы квотировалось иностранное, а не украинское"

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил принять новый закон о языке, предусматривающий квоты для иностранных языков. Об этом он написал в Twitter.

"Украинские квоты на радио пробили путь квотам на телевидении! Следующим этапом должен быть новый закон о языке, чтобы квотировалось иностранное, а не украинское", - отметил он.

23 мая Рада приняла закон, обязывающий украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75% эфира на украинском языке. По мнению экспертов, введение квот приведет к сокращению аудитории украинских телеканалов.

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