СМИ: Южная Корея обстреляла запущенный с территории КНДР неопознанный объект

У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в МанчестереМеждународная панорама 23 мая, 13:48
В Норвегии усилят защиту семян в "хранилище судного дня"Социальная ответственность 23 мая, 13:43
Лыжный тренер Девятьяров дал согласие на работу в женской сборной России по биатлонуСпорт 23 мая, 13:42
Каррера: лучшие игроки России выступают за "Спартак", но трудно не выделить СмоловаСпорт 23 мая, 13:35
В Манчестере эвакуирован торговый центрПроисшествия 23 мая, 13:32
Каррера: "Спартаку" для Лиги чемпионов нужен более глубокий состав, чем сейчасСпорт 23 мая, 13:30
Обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении в 2014 годуПроисшествия 23 мая, 13:28
В Челябинской области посевная кампания идет с опережением прошлогоднейНовости партнеров 23 мая, 13:25
Харадинай пообещал создать армию Косова через 90 дней после формирования правительстваМеждународная панорама 23 мая, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по "неопознанному объекту", летящему с территории КНДР и пересекшему границу между двумя странами. Об этом сообщило агентство Yonhap.
По его данным, инцидент произошел в провинции Канвондо примерно в 16:00 по местному времени (10:00 мск).