СМИ: Южная Корея обстреляла запущенный с территории КНДР неопознанный объект

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по "неопознанному объекту", летящему с территории КНДР и пересекшему границу между двумя странами. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, инцидент произошел в провинции Канвондо примерно в 16:00 по местному времени (10:00 мск).