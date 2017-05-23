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СМИ: Южная Корея обстреляла запущенный с территории КНДР неопознанный объект

Международная панорама
23 мая, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

По данным агентства Yonhap, инцидент произошел в провинции Канвондо примерно в 16:00 по местному времени

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© EPA/JEON HEON-KYUN

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по "неопознанному объекту", летящему с территории КНДР и пересекшему границу между двумя странами. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, инцидент произошел в провинции Канвондо примерно в 16:00 по местному времени (10:00 мск).

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