Спецпосланник президента Южной Кореи планирует обсудить с Путиным визит Мун Чжэ Ина в РФ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спецпосланник президента Южной Кореи Со Ён Гиль рассчитывает 24 мая обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным детали визита нового главы республики Мун Чжэ Ина в Россию. Об этом он сообщил после встречи с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым.

"Завтра мы встретимся с Владимиром Путиным и обсудим в деталях возможный визит президента", - сказал спецпосланник.

По словам Со Ён Гиля, на встрече он планирует передать главе российского государства благодарность от Мун Чжэ Ина за поздравления в связи с его избранием.

Также дипломат рассчитывает обсудить вопросы сотрудничества в сфере энергетики. "Мы можем поговорить о деталях (сотрудничества в энергетике - прим. ТАСС)", - добавил он.

Информацию о встрече Со Ён Гиля и Владимира Путина 24 мая подтвердил также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Сон Ён Гиль - бывший мэр города Инчхон, депутат правящей партии "Тобуро", имеющий хорошие связи с Москвой, отмечает KBS. В частности, именно он был инициатором передачи России флага крейсера "Варяг", затонувшего в 1904 году в водах Кореи в битве с японским флотом. Несмотря на то, что в итоге стяг остался в музее Инчхона, акция получила широкое освещение в СМИ и способствовала сближению двух стран. В 2010 году Сон Ён Гиль был награжден российским Орденом Дружбы.