Генерал КСИР: взрыв в Манчестере стал "результатом танца Трампа с главарями террористов"

ТЕГЕРАН, 23 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Теракт в Манчестере стал "результатом танца с саблями (президента США Дональда - прим. ТАСС) Трампа с главарями террористов". Об этом написал в своем аккаунте в Twitter секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Ирана, бывший командующий Корпусом "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ - прим. ТАСС) генерал Мохсен Резаи.

Он имел в виду широко комментируемый в Иране недавний визит президента США в Саудовскую Аравию, в ходе которого была заключена крупнейшая оборонная сделка о поставках Эр-Рияду американских вооружений и военного оборудования на сумму около 110 млрд долларов.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми выступил с осуждением теракта в Манчестере. "Убеждены, что корни терроризма одинаковы, независимо от того, где бы ни осуществлялись теракты - в британском Манчестере или в иранском Мирджаве (в апреле в этом приграничном с Пакистаном районе в результате нападения террористов погибли 10 иранских пограничников - прим. ТАСС). Искоренение терроризма возможно только совместными усилиями всех стран и при отказе от двойных стандартов", - указал иранский дипломат.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел накануне примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва в Манчестере стали 22 человека, еще 59 ранены.