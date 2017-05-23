Харадинай пообещал создать армию Косова через 90 дней после формирования правительства

БЕЛГРАД, 23 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Бывший полевой командир так называемой Освободительной армии Косова (ОАК) и экс-премьер непризнанной республики Рамуш Харадинай пообещал создать армию в самопровозглашенном Косове в течение 90 дней после формирования своего правительства.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RTK.

"Армия будет создана в течение 90 дней после формирования коалиционного правительства. Я смогу убедить косовских сербов, что армия в их интересах, поскольку они здесь живут. Когда есть безопасность для всех, есть и уверенность для них (сербов). Если они этого не понимают, я им объясню должным образом", - пригрозил Харадинай.

Он сообщил, что разговаривал по вопросу формирования армии "с союзниками Косова, они заинтересованы в конституционной поправке" (то есть формирование армии путем внесения изменений в конституцию Косова - прим. ТАСС). "Думаю, у нас это получится", - заявил он. Харадинай затронул также вопрос демаркации границ с Черногорией, отметив, что "о текущей версии разграничения не может быть и речи".

Ранее лидер непризнанного Косова Хашим Тачи распустил парламент и назначил внеочередные парламентские выборы на 11 июня. Роспуску парламента предшествовало решение депутатов поддержать вотум недоверия правительству Исы Мустафы, за петицию о недоверии кабмину проголосовали 78 депутатов в 120-местном парламенте.

В ходе избирательной кампании сформировались две основные коалиции, получившие названия "коалиция пистолетов" и "коалиция роз". К первой принадлежат бывшие полевые командиры ОАК, они выдвинули в качестве кандидата на пост премьера еще одного бывшего боевика - Харадиная, а "Коалицию роз" представляют сторонники демократического развития непризнанного государства, однако они практически не имеют шансов в борьбе с криминальными кланами бывших членов ОАК.

Потенциальный премьер Рамуш Харадинай отметился в избирательной кампании целым рядом радикальных антисербских высказываний, пообещав в том числе, что в случае своей победы не собирается выполнять соглашение о Сообществе сербских муниципалитетов, а также откажется от прямых переговоров с Черногорией о демаркации границ. Харадинай предупредил, что "граница проходит на Чакоре", предъявив таким образом претензии на 8 тыс. гектаров черногорской территории.

Решение Франции

Возвращение Харадиная в активную политическую жизнь состоялось сразу после скандального решения апелляционного французского суда в Колмаре, который отклонил запрос Сербии на экстрадицию Харадиная. 4 января французская полиция арестовала его по запросу Сербии в связи с обвинениями в военных преступлениях в ходе конфликта в Косове и Метохии в 1998-1999 гг.

Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии подозревал экс-премьера в пытках и жестоком обращении, нарушении законов и обычаев войны и требовал приговорить его к 20 годам тюрьмы. Однако Харадинай дважды был оправдан; как отмечали судьи, процессы "проходили в атмосфере запугивания свидетелей".

Рамуш Харадинай занимал должность премьера самопровозглашенной республики Косово с декабря 2004 года по март 2005 года.

Реакция России

Россия выразила озабоченность в связи с решением французского суда освободить Харадиная. В МИД РФ считают, что слепое потакание великоалбанским устремлениям Приштины ведет к разжиганию межэтнических противоречий и к конфликту на Балканах.

"Великая Албания" - паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы претендуют на часть территории Греции, половину Македонии, Косово, часть территорий южной Сербии, а также на половину Черногории.