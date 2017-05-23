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Полиция Израиля признала терактом нападение к северу от Тель-Авива

Международная панорама
23 мая, 13:23 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

В полиции считают, что речь идет о нападении на националистической почве. При этом нападение в Нетании совпало с визитом президента США Дональда Трампа в регион

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Полиция Израиля предполагает, что совершенное нападение с ножом на сотрудника правоохранительных органов в прибрежном городе Нетания являлось терактом. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"По всей видимости, речь идет о нападении на националистической почве", - подчеркнул он. При этом, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли считать эту вылазку терактом, Зингерман коротко сказал: "Да". Как было указано в распространенном сообщении полиции, "расследование инцидента продолжается".

Ранее житель Западного берега реки Иордан ранил ножом полицейского в городе Нетания на Средиземноморском побережье в центральной части еврейского государства. "Полицейский был атакован вооруженным ножом 45-летним жителем Самарии (израильское обозначение для северных районов Западного берега - прим. ТАСС)", - сообщила полицейская пресс-служба. По ее данным, "полицейский выстрелил в сторону нападавшего, который в результате был тяжело ранен". "Полицейский и местная жительница, которая получила легкие осколочные ранения (от рикошета), доставлены в больницу", - добавили в ведомстве.

Нападение в Нетании совпало с визитом президента США Дональда Трампа в регион. В момент атаки Трамп находился в городе Вифлеем на Западном берегу - в семи десятках километров восточнее Нетании - для переговоров с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.

Нынешняя волна насилия в зоне палестино-израильского противостояния началась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли 42 израильтянина и трое иностранцев, более 500 человек получили ранения.

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