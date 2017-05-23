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У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере

Международная панорама
23 мая, 13:48 дата обновления: 23 мая, 13:53 UTC+3

Как отметила премьер-министр Великобритании, на данном этапе расследования имя подозреваемого названо не будет

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Тереза Мэй

Тереза Мэй

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/.Среди пострадавших и погибших в теракте в Манчестере много детей. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит по завершении заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

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"Мы знаем, что среди погибших и пострадавших есть много детей и молодых людей", - сказала она. "Он (террорист) намеренно выбрал место и время, чтобы устроить максимальную бойню и чтобы неразборчиво убивать и наносить травмы ", - подчеркнула премьер, сказав, что жизнь многих пострадавших остается под угрозой.

Помощь раненым оказывается в восьми городских больницах. "Это худшая атака, которую испытал этот город, худшая из тех, которой когда-либо подвергался север Англии", - добавила она.

Мэй подчеркнула, что правоохранительные органы уже знают, кто совершил этот "трусливый теракт". Полиция и спецслужбы полагают, что им известна личность исполнителя теракта. На данном этап расследования мы не можем назвать его имени", - сказала премьер.

Во вторник Мэй отправится на место трагических событий. "Позже сегодня я посещу Манчестер, чтобы встретится с начальником полиции графства Большой Манчестер Иэном Хопкинсом и мэром Манчестера Эндрю Бернэмом", - сказала она. Мэй добавила, что позднее проведет еще одно заседание чрезвычайного комитета COBRA.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.

ТАСС/Ruptly

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Темы
Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Персоны
Мэй, Тереза
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