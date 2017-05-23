Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп почтил память жертв Холокоста

Международная панорама
23 мая, 13:43 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Американский лидер зажег Вечный огонь в Зале памяти, а затем вместе с женой возложил венок к символическому месту захоронения погибших в нацистских лагерях смерти

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Президент США Дональд Трамп почтил память жертв Холокоста в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. Он зажег Вечный огонь в Зале памяти, а затем вместе с супругой Меланьей возложил венок к символическому месту захоронения погибших в нацистских лагерях смерти.

Президента при посещении комплекса Яд Вашем сопровождали также дочь Иванка с супругом Джаредом Кушнером и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой.

Музейно-исследовательский комплекс изучения Холокоста Яд Вашем расположен на Холме памяти близ горы Герцля в Иерусалиме. Он представляет собой обширную территорию, пересеченную аллеями, которые ведут к музеям, выставкам, мемориалам, архивам и памятникам, посвященным жертвам Холокоста. Комплекс был создан в 1953 году по решению Кнессета (израильский парламент) в знак вечной скорби о жертвах Холокоста.

Термин "Холокост", означающий "всесожжение", "уничтожение огнем", вошел в широкий обиход после издания книг писателя Эли Визаля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территории Германии, ее союзников и оккупированных ею стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
Израиль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении в 2014 году
2
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
3
В результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека
4
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
5
Почти половина россиян планирует провести лето дома
6
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
7
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
Темы дня
Загрузка...
Реклама