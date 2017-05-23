У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в МанчестереМеждународная панорама 23 мая, 13:48
В Норвегии усилят защиту семян в "хранилище судного дня"Социальная ответственность 23 мая, 13:43
Лыжный тренер Девятьяров дал согласие на работу в женской сборной России по биатлонуСпорт 23 мая, 13:42
Каррера: лучшие игроки России выступают за "Спартак", но трудно не выделить СмоловаСпорт 23 мая, 13:35
Каррера: "Спартаку" для Лиги чемпионов нужен более глубокий состав, чем сейчасСпорт 23 мая, 13:30
Обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении в 2014 годуПроисшествия 23 мая, 13:28
В Челябинской области посевная кампания идет с опережением прошлогоднейНовости партнеров 23 мая, 13:25
Харадинай пообещал создать армию Косова через 90 дней после формирования правительстваМеждународная панорама 23 мая, 13:06
Банк "Московское ипотечное агентство" признан потерпевшим по делу отца ЗахарченкоПроисшествия 23 мая, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Президент США Дональд Трамп почтил память жертв Холокоста в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. Он зажег Вечный огонь в Зале памяти, а затем вместе с супругой Меланьей возложил венок к символическому месту захоронения погибших в нацистских лагерях смерти.
Президента при посещении комплекса Яд Вашем сопровождали также дочь Иванка с супругом Джаредом Кушнером и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой.
Музейно-исследовательский комплекс изучения Холокоста Яд Вашем расположен на Холме памяти близ горы Герцля в Иерусалиме. Он представляет собой обширную территорию, пересеченную аллеями, которые ведут к музеям, выставкам, мемориалам, архивам и памятникам, посвященным жертвам Холокоста. Комплекс был создан в 1953 году по решению Кнессета (израильский парламент) в знак вечной скорби о жертвах Холокоста.
Термин "Холокост", означающий "всесожжение", "уничтожение огнем", вошел в широкий обиход после издания книг писателя Эли Визаля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территории Германии, ее союзников и оккупированных ею стран.