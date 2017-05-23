ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Президент США Дональд Трамп почтил память жертв Холокоста в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. Он зажег Вечный огонь в Зале памяти, а затем вместе с супругой Меланьей возложил венок к символическому месту захоронения погибших в нацистских лагерях смерти.

Президента при посещении комплекса Яд Вашем сопровождали также дочь Иванка с супругом Джаредом Кушнером и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой.

Музейно-исследовательский комплекс изучения Холокоста Яд Вашем расположен на Холме памяти близ горы Герцля в Иерусалиме. Он представляет собой обширную территорию, пересеченную аллеями, которые ведут к музеям, выставкам, мемориалам, архивам и памятникам, посвященным жертвам Холокоста. Комплекс был создан в 1953 году по решению Кнессета (израильский парламент) в знак вечной скорби о жертвах Холокоста.

Термин "Холокост", означающий "всесожжение", "уничтожение огнем", вошел в широкий обиход после издания книг писателя Эли Визаля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территории Германии, ее союзников и оккупированных ею стран.