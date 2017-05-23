В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Полиция Манчестера подтвердила задержание 23-летнего мужчины на юге города в связи с терактом на стадионе. Об этом сообщается на странице правоохранителей в Twitter.
"Что касается инцидента на стадионе "Манчестер-арена", мы можем подтвердить, что нам удалось задержать 23-летнего мужчину на юге Манчестера", - говорится в сообщении.
With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.— G M Police (@gmpolice) 23 мая 2017 г.
Ранее газета Manchester Evening News сообщала о задержании нескольких человек в связи с терактом. Эта информация подтверждения со стороны властей не получила.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало в фойе концертного зала. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.